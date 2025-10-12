Erzurum'da 40 Şehit, Gazi ve Polis Çocuğu Palandöken ile Narman-Uzundere'yi Gezdi

Erzurum'da 40 şehit, gazi ve polis çocuğu, Palandöken kahvaltısı sonrası Narman Peribacaları, Uzundere Yedigöller ve Tortum Şelalesi'ni gezdi.

Yayın Tarihi: 12.10.2025 13:18
Güncelleme Tarihi: 12.10.2025 13:18
Erzurum'da 40 şehit, gazi ve polis çocuğu doğal güzellikleri keşfetti

Erzurum'da düzenlenen gezi programında 40 şehit, gazi ve polis çocuğu, kentin önemli doğal ve turistik noktalarını ziyaret etti.

Gezelim, Öğrenelim Projesi kapsamında düzenlenen etkinlik

Program, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri Büro Amirliği tarafından yürütülen "Gezelim, Öğrenelim Projesi" kapsamında gerçekleştirildi. Çocuklar, İl Emniyet Müdürlüğü binası önünde mehter takımı ile karşılandı.

Palandöken'de kahvaltı, Narman ve Uzundere'de doğa gezisi

Etkinlik kapsamında çocuklar polislerle birlikte Palandöken Dağı'nda kahvaltı yaptı. Ardından Narman Peribacaları, Uzundere Yedigöller ve Tortum Şelalesi başta olmak üzere bölgenin doğal güzellikleri gezildi.

Gezi sonunda çocuklara çeşitli hediyeler verildi.

Erzurum'da, 40 şehit, gazi ve polis çocuğu, Palandöken Dağı'nda kahvaltı yaptıktan sonra Narman ve Uzundere ilçelerindeki doğal güzellikleri gezdi.

