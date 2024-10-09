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Erzurum'da 6-8 Ekim Olaylarına Yönelik Operasyon: 25 Şüpheli Yakalandı

Erzurum'daki operasyonda 6-8 Ekim olaylarına karıştığı iddia edilen 25 kişi gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 09.10.2024 15:57
Güncelleme Tarihi: 09.10.2024 16:08
Erzurum'da 6-8 Ekim Olaylarına Yönelik Operasyon: 25 Şüpheli Yakalandı

Erzurum Merkezli Operasyonla 25 Şüpheli Gözaltına Alındı

Erzurum'da gerçekleştiren bir operasyonda, 6-8 Ekim 2014 tarihlerinde yaşanan olaylara karıştıkları iddia edilen 25 kişi yakalandı.

Olayın Arka Plânı

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele (TEM) ekipleri, PKK/KCK terör örgütünün talimatları doğrultusunda, Aynularab (Kobani) bahane edilerek düzenlenen olaylara ilişkin soruşturma başlattı.

Güvenlik güçlerine ve kamu kuruluşlarına karşı taşlı ve molotoflu saldırılara katıldıkları iddia edilen zanlıların yakalanması amacıyla yapılan operasyonda; Erzurum'un yanı sıra İstanbul, Tekirdağ, Mersin, Aydın ve Eskişehir'de belirlenen adreslere baskınlar düzenlendi.

Yakalanan Şüphelilerin Durumu

Operasyon sonucunda 25 şüpheli gözaltına alınarak, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirildi. Ardından, güvenlik önlemleri altında Erzurum Adliyesi'ne sevk edilerek, yasal işlemlerine devam edildi.

Erzurum merkezli İstanbul, Tekirdağ, Mersin, Aydın ve Eskişehir'de belirlenen adreslere düzenlenen...

Erzurum merkezli İstanbul, Tekirdağ, Mersin, Aydın ve Eskişehir'de belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, Aynularab (Kobani) bahanesiyle 6-8 Ekim 2014'te yaşanan olaylara karıştığı iddiasıyla yakalanan 25 zanlı, adliyeye sevk edildi.

Erzurum merkezli İstanbul, Tekirdağ, Mersin, Aydın ve Eskişehir'de belirlenen adreslere düzenlenen...

Erzurum merkezli İstanbul, Tekirdağ, Mersin, Aydın ve Eskişehir'de belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, Aynularab (Kobani) bahanesiyle 6-8 Ekim 2014'te yaşanan olaylara karıştığı iddiasıyla yakalanan 25 zanlı, adliyeye sevk edildi.

Erzurum merkezli İstanbul, Tekirdağ, Mersin, Aydın ve Eskişehir'de belirlenen adreslere düzenlenen...

Erzurum merkezli İstanbul, Tekirdağ, Mersin, Aydın ve Eskişehir'de belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, Aynularab (Kobani) bahanesiyle 6-8 Ekim 2014'te yaşanan olaylara karıştığı iddiasıyla yakalanan 25 zanlı, adliyeye sevk edildi.

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