Erzurum'da 9 Kilogram Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi, 3 Zanlı Tutuklandı

Erzurum'da Büyük Uyuşturucu Operasyonu

Erzurum'da gerçekleştirilen polis operasyonlarında 9 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Adli makamlara sevk edilen 3 zanlı tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Ekipleri İş Başında

Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı, satışı ve naklini önlemeye yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Operasyonda Narkotik Köpeği Hera Desteği

Bu kapsamda, narkotik madde arama köpeği Hera da kullanılarak yapılan çalışmalarda büyük bir başarı elde edildi. Elde edilen 9 kilogram sentetik uyuşturucu, ekiplerin titiz çalışmaları sayesinde güvenlik güçlerine teslim edildi.

3 Zanlı Adliyeye Sevk Edildi

Gözaltına alınan 3 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi. Çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bu önemli operasyon, Erzurum'da uyuşturucu ile mücadeledeki kararlılığı bir kez daha gözler önüne serdi.

Erzurum'da polis ekipleri ve narkotik madde arama köpeği Hera desteğiyle yapılan çalışmalarda 9 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 3 zanlı tutuklandı.

Erzurum'da polis ekipleri ve narkotik madde arama köpeği Hera desteğiyle yapılan çalışmalarda 9 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 3 zanlı tutuklandı.