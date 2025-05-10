Erzurum'da AK Parti'nin Fidan Dikim Etkinliği: 20 İlçede Eş Zamanlı Çalışma

Erzurum'da AK Parti İl Başkanlığı öncülüğünde, 20 ilçe genelinde eş zamanlı bir fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi. 'Geleceğe nefes, Erzurum'a nefes' temasıyla düzenlenen programda, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu ve görevli teşkilat üyeleri, Erzurum-Pasinler kara yolunda oluşturulan hatıra ormanında fidanları toprakla buluşturdu.

Bu kapsamda, belirlenen alanlarda fidan dikimi yapılarak, 20 ilçede eş zamanlı olarak dikim gerçekleştirildi. Başkan Küçükoğlu, etkinlikte yaptığı açıklamada, "Biz, yarın kıyametin kopacağını bilsek de elimizdeki fidanın dikilmesini emreden bir medeniyetin nesilleriyiz." dedi.

Küçükoğlu, daha önceki yıllarda fidan dikim etkinlikleri düzenlediklerini hatırlatarak, bu yıl tüm faaliyetleri bir çatı altında toplayarak büyük bir organizasyona imza attıklarını belirtti. "20 ilçemizin her birinde 2 bin fidanı toprakla buluştururken, il teşkilatımız ile toplamda 4 bin fidanı toprakla buluşturacağız. 2025 yılına kadar şehir genelinde 44 bin fidanın toprakla buluşturulmuş olacağını öngörüyoruz," ifadelerini kullandı.

Küçükoğlu, gelecek nesillere karşı sorumluluklarının olduğunun altını çizerek, "Fidanlarımız boy aldıkça, onlarla ilgili anlatacak hikayelerimiz olacak. 'Bizim orada bir ormanımız var.' diyerek, belki bir zaman sonra o fidanların altında oturup serinleyeceğiz," şeklinde devam etti.

Etkinliğe Orman Bölge Müdürü Serkan Karakurt, il teşkilatı üyeleri, gençler ve çocuklar katıldı.

Erzurum'da AK Parti İl Başkanlığınca 20 ilçede eş zamanlı fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi. AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu fidan dikimi etkinliğine katıldı.

Erzurum'da AK Parti İl Başkanlığınca 20 ilçede eş zamanlı fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi. AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu fidan dikimi etkinliğine katıldı.