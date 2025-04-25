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Erzurum'da Apartman Yangını: 16 Kişi Dumandan Etkilendi, Şüpheli Tutuklandı

Erzurum'da zemin katında çıkan yangında 16 kişi dumandan etkilendi. Eşiyle tartıştıktan sonra evini yakan zanlı tutuklandı.

Yayın Tarihi: 25.04.2025 19:25
Güncelleme Tarihi: 25.04.2025 19:25
Erzurum'da Apartman Yangını: 16 Kişi Dumandan Etkilendi, Şüpheli Tutuklandı

Erzurum'un Palandöken ilçesinde meydana gelen korkunç bir yangında, bir apartmanın zemin katında çıkan alevler 16 kişinin hayatını tehdit etti. Olay, Adnan Menderes Mahallesi 56. Sokak'taki bir binada, boşanma aşamasındaki eşiyle tartışan Z.A. (53) tarafından, iddiaya göre evinin ateşe verilmesi sonucu gerçekleşti.

Olayın bildirildiği üzerine, itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri hızla bölgeye sevk edildi. Yangın sonrası çevredeki güvenlik önlemleri alınırken, binanın doğal gaz akışı kesildi. Erzurum Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, kısa sürede büyüyen yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürdü.

Yangında dumandan etkilenen 16 kişi, ekiplerin yardımıyla güvenli bir şekilde binadan çıkarıldı. Dumandan etkilenen 13 kişi hastaneye kaldırılırken, 3 kişiye olay yerindeki ambulanslarda müdahale edildi.

Yangının söndürülmesinin ardından, polis ekipleri olay yerinde detaylı incelemelerde bulundu. Yangın çıktığı sırada olay yerinden kaçan Z.A., Asayiş Şubesi Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı ve adliyeye sevk edildi. Yapılan sorgulamada, zanlının toplamda 20 suç kaydının bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili adli süreç devam etmektedir.

Erzurum'un Palandöken ilçesinde bir apartmanın zemin katında çıkan yangında 16 kişi dumandan...

Erzurum'un Palandöken ilçesinde bir apartmanın zemin katında çıkan yangında 16 kişi dumandan etkilendi, yangını çıkardığı iddia edilen ev sahibi gözaltına alındı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Erzurum Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma yaptı.

Erzurum'un Palandöken ilçesinde bir apartmanın zemin katında çıkan yangında 16 kişi dumandan...

Erzurum'un Palandöken ilçesinde bir apartmanın zemin katında çıkan yangında 16 kişi dumandan etkilendi, yangını çıkardığı iddia edilen ev sahibi gözaltına alındı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Erzurum Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma yaptı.

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