Erzurum'da aranan 2 FETÖ/PDY üyesi yakalandı

Erzurum'da Palandöken'de düzenlenen operasyonda FETÖ/PDY üyesi olduğu iddia edilen 2 kişi yakalandı; bir şüpheli 5 yıl 5 aydır aranıyordu.

Yayın Tarihi: 03.12.2025 09:22
Güncelleme Tarihi: 03.12.2025 09:22
Erzurum'da aranan 2 FETÖ/PDY üyesi yakalandı

Erzurum'da aranan 2 FETÖ/PDY üyesi yakalandı

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü, JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timleri) ve Palandöken İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ortak çalışmasıyla Palandöken ilçesinde aranan şahıslara yönelik yürütülen operasyonlarda silahlı terör örgütü FETÖ/PDY’ye üye olma suçundan aranan 2 şahıs yakalandı.

Operasyon ayrıntıları

Yürütülen soruşturmada, şahıslardan birinin 5 yıl 5 aydır arandığı ve her iki zanlı hakkında 6 yıl 3'er ay hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Yakalanan şahıslar sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak Erzurum H Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevine teslim edildi.

Jandarmadan açıklama

İl Jandarma Komutanlığınca yapılan açıklamada, "Halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarımız kararlılıkla devam edecektir" denildi.

ERZURUM’DA FETÖ/PDY ÜYESİ OLMAK SUÇUNDAN ARANAN 2 ŞAHIS JANDARMA EKİPLERİNCE YAKALANDI.

ERZURUM’DA FETÖ/PDY ÜYESİ OLMAK SUÇUNDAN ARANAN 2 ŞAHIS JANDARMA EKİPLERİNCE YAKALANDI.

ERZURUM’DA FETÖ/PDY ÜYESİ OLMAK SUÇUNDAN ARANAN 2 ŞAHIS JANDARMA EKİPLERİNCE YAKALANDI.

İLGİLİ HABERLER

4 Günlük Yılbaşı Tatili Sürprizi: 1 Ocak 2026 Perşembe Resmi Tatil

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Düzce'nin 'Kusursuz Kafe'si: 17 Down Sendromlu Çalışana İstihdam
2
Malatya’da engelli vatandaşlardan 'erişilebilir şehir' talebi
3
Balıkesir Valisi Ustaoğlu'ndan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Mesajı
4
Aydın Köşk’te kasten adam öldürme zanlısı yakalandı
5
Balıkesir'de Ahmet Akın: "Engelliler Günü bir güne sığdırılacak bir gün değil"
6
Kazım Koyuncu paylaşımlarına mirasçılardan 50 bin TL telif talebi
7
Buldan'da İhramcı Devesi Dualarla Havudunu Kuşandı

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

İstanbul Hava Durumu: 2 Aralık Salı Saat Saat Tahmin ve Kar Beklentisi

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

4 Günlük Yılbaşı Tatili Sürprizi: 1 Ocak 2026 Perşembe Resmi Tatil

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde