Erzurum'da aranan 2 FETÖ/PDY üyesi yakalandı

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü, JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timleri) ve Palandöken İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ortak çalışmasıyla Palandöken ilçesinde aranan şahıslara yönelik yürütülen operasyonlarda silahlı terör örgütü FETÖ/PDY’ye üye olma suçundan aranan 2 şahıs yakalandı.

Operasyon ayrıntıları

Yürütülen soruşturmada, şahıslardan birinin 5 yıl 5 aydır arandığı ve her iki zanlı hakkında 6 yıl 3'er ay hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Yakalanan şahıslar sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak Erzurum H Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevine teslim edildi.

Jandarmadan açıklama

İl Jandarma Komutanlığınca yapılan açıklamada, "Halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarımız kararlılıkla devam edecektir" denildi.

