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Erzurum'da Balkondan Düşen Bebek Ağır Yaralandı

Erzurum'da 1,5 yaşındaki Yusuf M. balkondan düşerek ağır yaralandı. Hayati tehlikesi devam ediyor.

Yayın Tarihi: 20.06.2025 16:33
Güncelleme Tarihi: 20.06.2025 16:33
Erzurum'da Balkondan Düşen Bebek Ağır Yaralandı

Erzurum'un Rabiaana Mahallesi Hürrem Bey Sokak'ta üzücü bir olay meydana geldi. 1,5 yaşındaki Yusuf M., yaşadığı 2 katlı binanın birinci katındaki balkonundan düşerek ağır yaralandı.

Balkonda çamaşır iplerine tutunan Yusuf M., dengesini kaybetmesi sonucu kaldırıma düştü. Olayı gören çevredeki vatandaşlar hemen harekete geçerek bebekteki durumu fark etti.

Yardımseverler, Yusuf M.'yi en yakın sağlık ocağına götürdü. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından, bebek Erzurum Şehir Hastanesine sevk edildi. Yapılan tetkikler sonucunda, Yusuf M.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olay anında evde bulunan 8 yaşındaki ağabeyinin de durumu merak ediliyor. Olayla ilgili olarak polis ekipleri inceleme başlattı.

Erzurum'da binanın birinci katındaki balkondan düşen 1,5 yaşındaki bebek ağır yaralandı. Polis...

Erzurum'da binanın birinci katındaki balkondan düşen 1,5 yaşındaki bebek ağır yaralandı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

Erzurum'da binanın birinci katındaki balkondan düşen 1,5 yaşındaki bebek ağır yaralandı. Polis...

Erzurum'da binanın birinci katındaki balkondan düşen 1,5 yaşındaki bebek ağır yaralandı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

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