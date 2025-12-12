DOLAR
42,69 -0,23%
EURO
50,15 0,03%
ALTIN
5.889,42 -0,64%
BITCOIN
3.939.895,67 -0,81%

Erzurum'da Beklenen Kar Yağışı Etkili Oldu: Kent Yeniden Beyaza Büründü

Erzurum sabah erken saatlerde başlayan kar yağışıyla beyaza büründü; şiddetli yağış kent merkezinde yoğunlaşırken yetkililer kış lastiği ve dikkat uyarısı yaptı.

Yayın Tarihi: 12.12.2025 10:19
Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 10:28
Erzurum'da Beklenen Kar Yağışı Etkili Oldu: Kent Yeniden Beyaza Büründü

Erzurum'da Beklenen Kar Yağışı Etkili Oldu

Erzurum, güne uzun süredir beklenen kar yağışıyla uyandı. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar nedeniyle haftalardır kar yağışı görülmeyen şehir, sabah erken saatlerde başlayan yağışla birlikte yeniden beyaza büründü.

Yoğun Kar ve Trafik Uyarıları

Sabah saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başlayan kar, kısa sürede kent merkezinde yoğunluğunu artırdı. Şiddetli şekilde yağan karın gün boyunca devam etmesi bekleniyor.

Yağışın yol açtığı kaygan zemin nedeniyle sürücüler zor anlar yaşarken, yetkililer kış lastiği takılması ve trafikte daha dikkatli olunması konusunda uyarılarda bulundu.

Kartpostallık Manzara

Kar yağışıyla birlikte Erzurum’da kış mevsiminin gerçek yüzü yeniden hissedilirken, şehir adeta kartpostallık bir manzaraya kavuştu.

ERZURUM, GÜNE UZUN SÜREDİR BEKLENEN KAR YAĞIŞIYLA UYANDI.

ERZURUM, GÜNE UZUN SÜREDİR BEKLENEN KAR YAĞIŞIYLA UYANDI.

ERZURUM, GÜNE UZUN SÜREDİR BEKLENEN KAR YAĞIŞIYLA UYANDI.

İLGİLİ HABERLER

DSİ 1389 İşçi Alımı Kura Tarihi Belli Oldu

Enver Aysever Gözaltına Alındı: Neden, Kimdir, Kaç Yaşında?

İstanbul'da Deprem Mi Oldu? - 11 Aralık 2025 AFAD ve Kandilli Son Durum

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Emsa-Vestel-Sparcon Hibrit Jeneratör Lansmanı Eskişehir’de
2
KTÜ'de Kadın Doğum Profesörü Tutuklandı: Hastadan 150 Bin TL Fazla Ücret İddiası
3
Nevşehir'de Halk Günü'ne Yoğun İlgi: Başkan Rasim Arı Vatandaşla Buluştu
4
Batman'da Ev Yangını: 1 Kişi Dumandan Etkilendi
5
Şanlıurfa'da 2 Tilki Kent Merkezine İndi
6
Ekrem İmamoğlu 3. Kez Hakim Karşısında: Duruşmada Savunma Sürüyor
7
Nevşehir'de Kırmızı Işıkta Geri Giden Otomobil Dükkanın Camına Girdi

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama

DSİ 1389 İşçi Alımı Kura Tarihi Belli Oldu

Güllü’nün Şüpheli Ölümünde Flaş Gelişme: TÜBİTAK Deşifre Etti, Kızı Tutuklandı

Enver Aysever Gözaltına Alındı: Neden, Kimdir, Kaç Yaşında?

İstanbul'da Deprem Mi Oldu? - 11 Aralık 2025 AFAD ve Kandilli Son Durum

Ebru Gülan Gözaltına Alındı: Habertürk TV Çalışanı Uyuşturucu Operasyonunda