Erzurum'da Beklenen Kar Yağışı Etkili Oldu: Kent Yeniden Beyaza Büründü

Erzurum'da Beklenen Kar Yağışı Etkili Oldu
Erzurum, güne uzun süredir beklenen kar yağışıyla uyandı. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar nedeniyle haftalardır kar yağışı görülmeyen şehir, sabah erken saatlerde başlayan yağışla birlikte yeniden beyaza büründü.
Yoğun Kar ve Trafik Uyarıları
Sabah saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başlayan kar, kısa sürede kent merkezinde yoğunluğunu artırdı. Şiddetli şekilde yağan karın gün boyunca devam etmesi bekleniyor.
Yağışın yol açtığı kaygan zemin nedeniyle sürücüler zor anlar yaşarken, yetkililer kış lastiği takılması ve trafikte daha dikkatli olunması konusunda uyarılarda bulundu.
Kartpostallık Manzara
Kar yağışıyla birlikte Erzurum’da kış mevsiminin gerçek yüzü yeniden hissedilirken, şehir adeta kartpostallık bir manzaraya kavuştu.
