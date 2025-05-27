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Erzurum'da Beton Mikserinin Araca Çarpması Sonucu Sürücü Ağır Yaralandı

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde, beton mikserinin park halindeki araçlara çarpması sonucu sürücü ağır yaralandı.

Yayın Tarihi: 27.05.2025 10:49
Güncelleme Tarihi: 27.05.2025 10:49
Erzurum'da Beton Mikserinin Araca Çarpması Sonucu Sürücü Ağır Yaralandı

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde, park halindeki 8 araca çarpan bir beton mikserinin sürücüsü ağır yaralandı. Olay, Abdurrahman Şerif Beygu Caddesi'nde meydana geldi.

Henüz sürücüsünün adı öğrenilemeyen 25 RA 980 plakalı beton mikseri, park halindeki araçlara çarparak yoldan çıktı ve bir inşaat alanına devrildi. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kaza sonucunda ağır yaralanan beton mikseri sürücüsü, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay nedeniyle caddede trafiğe kapatıldı ve park halindeki araçlar kullanılamaz hale geldi.

Olayı gören vatandaşlardan Lokman Toptaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mikserin park halindeki araçlara çarptıktan sonra inşaat alanına düştüğünü kaydederek, "Mikser şoförü yaralıydı, ambulans çağırdık."

Ayrıca, inşaatta demirci olarak çalışan Behlül Kocaağa, kazada kendi aracının kullanılamaz hale geldiğini ve o an yaşanan paniği aktardı: "Bir ses duyduk, aşağı baktığımızda, mikser arabaların üzerinden durmadan son sürat gidiyordu. En son inşaatın içine girdi durdu. Kıyamet koptu sandık, bütün arabaları ezdi geçti."

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde park halinde bulunan 8 araca çarpan beton mikserinin sürücüsü ağır...

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde park halinde bulunan 8 araca çarpan beton mikserinin sürücüsü ağır yaralandı.

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde park halinde bulunan 8 araca çarpan beton mikserinin sürücüsü ağır...

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde park halinde bulunan 8 araca çarpan beton mikserinin sürücüsü ağır yaralandı.

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