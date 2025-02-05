Erzurum'da Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı

Erzurum'da bıçaklı kavga meydana geldi. Menderes Caddesi'nde, taksiden inen Y.A. (25) ve kız arkadaşı Ş.K.E. ile aralarında husumet bulunan O.S. (27) arasında tartışma çıkmıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle birlikte, Y.A. bıçakla yaralandı. Olayın ardından sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulunuldu.

Yaralı genç, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde incelemelerde bulunan polis, O.S. adlı şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Öte yandan yapılan araştırmalarda, şüpheli O.S.'nin çeşitli suçlardan toplamda 16 kaydının bulunduğu öğrenildi.