Erzurum'da Bıçaklı Kavga: 3 Yaralı ve Adli Süreç Başlatıldı

Erzurum'da Bıçaklı Kavga: 3 Yaralı

Erzurum'un Aziziye ilçesinde meydana gelen bıçaklı kavgada, 2'si kardeş olmak üzere 3 kişi yaralandı. Olay, Saltuklu Mahallesi'nde, Burak K. ve kardeşi Buğra K. ile Eren A. ve Yusuf S. arasında çıkan alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma sonucu başladı.

Kavga Bıçaklı Taşkınlığa Dönüştü

Tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Bu süreçte, iki kardeş bıçakla yaralanırken, karşı taraf olay yerinden bir araçla uzaklaştı. İhbar üzerine bölgeye hemen sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralıların Durumu ve Adli Süreç

Sağlık ekipleri, yaralıları Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralılardan Burak K.'nin durumunun ciddi olduğu belirtildi. Olayın ardından polis, yaptıkları çalışmalarla şüphelileri yakaladı.

Olayda hafif yaralanan Eren A., tedavisinin ardından karakola götürülürken; Yusuf S. emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Eren A. ise adliyeye sevk edilerek çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Erzurum'un Aziziye ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 2'si kardeş 3 kişi yaralandı. Zanlılardan olayda hafif yaralandığı öğrenilen Eren A, tedavisinin ardından karakola götürüldü.

Erzurum'un Aziziye ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 2'si kardeş 3 kişi yaralandı. Zanlılardan olayda hafif yaralandığı öğrenilen Eren A, tedavisinin ardından karakola götürüldü.