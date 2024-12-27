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Erzurum'da Buz Kütlesinin Düşmesi Sonucu Öğrenci Öldü, Apartman Yöneticisi Gözaltına Alındı

Erzurum'da çatından düşen buz kütlesi sonucu ölen üniversite öğrencisi Arif Talat Algın’ın olayında apartman yöneticisi gözaltında.

Yayın Tarihi: 27.12.2024 12:11
Güncelleme Tarihi: 27.12.2024 12:11
Erzurum'da Buz Kütlesinin Düşmesi Sonucu Öğrenci Öldü, Apartman Yöneticisi Gözaltına Alındı

Erzurum'da Üzerine Buz Düşen Genç Hayatını Kaybetti

Erzurum'da, 24 Aralık gecesi, Lalapaşa Mahallesi 1. Sümbül Sokak'taki 6 katlı bir apartmanın çatısından düşen kar ve buz kütleleri, üniversite öğrencisi Arif Talat Algın (22) için trajik bir sona yol açtı. Olayın ardından hastaneye kaldırılan Algın, maalesef hayatını kaybetti.

Apartman Yöneticisi Gözaltında

Algın’ın ölümüne ilişkin olarak başlatılan soruşturma kapsamında, olayın yaşandığı apartmanın yöneticisi N.S (73) gözaltına alındı. Olayın detaylarını araştıran polis ekipleri, apartmanın çatısındaki buz ve kar kütlelerinin düşmesinin nedenlerini incelemeye devam ediyor.

Şu anda N.S.'nin emniyetteki işlemleri sürmekte olup, olayla ilgili gelişmeler yakından takip edilecektir.

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