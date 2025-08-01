Erzurum'da 'Çadır Gençlik Merkezi' Gençlere Kapılarını Açtı

Erzurum'da Yeni Bir Gençlik Merkezi Açıldı

Erzurum'da, yaklaşık 5 bin gencin yararlanabileceği "Çadır Gençlik Merkezi" hizmete girdi. Bu merkez, gençlerin sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere katılmalarına olanak tanıyor.

Olimpiyat Parkı'nda Heyecan Verici Etkinlikler

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Gençlik Merkezleri tarafından, kent merkezindeki Olimpiyat Parkı'nda kurulan çadırlarda düzenlenen etkinlikler, çocukların büyük ilgisini çekti. 13 farklı atölyede gerçekleştirilen aktivitelerde çocuklar, keyifli zaman geçirerek eğlencenin tadını çıkardılar.

Gençlerin Mutluluğu ve Hedefler

Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, Anadolu Ajansı muhabirine verdiği demeçte, gençlere yönelik bu merkezi açmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Çakmur, çadırda gerçekleştirilen etkinliklerin, gençlik merkezlerindeki faaliyetlerle aynı içeriğe sahip olacağını vurguladı.

Yaz Boyunca 5 Bin Genç ve Çocuğa Ulaşmayı Hedefliyoruz

Çakmur, açıklamasına devam ederek, "Temmuz ve ağustos aylarında gençlik merkezlerimize ulaşamayan, bu parkta boş zamanlarını geçirmek üzere pikniğe gelen ailelerin çocuklarına etkinlikler düzenledik. Çocuklarımızın burada, gençlik merkezlerimizdeki etkinliklerden faydalanarak kaliteli vakit geçirmeleri için elimizden geleni yapıyoruz. Yaz boyunca yaklaşık 5 bin çocuğumuza ve gencimize ulaşmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Erzurum'da yaklaşık 5 bin gencin sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere katılabileceği "Çadır Gençlik Merkezi" açıldı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Gençlik Merkezleri tarafından, kent merkezindeki Olimpiyat Parkı'nda kurulan çadırlarda düzenlenen etkinliklere katılan çocuklar, 13 farklı atölyede doyasıya eğlendi.

Erzurum'da yaklaşık 5 bin gencin sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere katılabileceği "Çadır Gençlik Merkezi" açıldı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Gençlik Merkezleri tarafından, kent merkezindeki Olimpiyat Parkı'nda kurulan çadırlarda düzenlenen etkinliklere katılan çocuklar, 13 farklı atölyede doyasıya eğlendi.