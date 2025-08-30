Erzurum'da Cağ Kebabı Restoranında Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

GÜNCELLEME: Yangının kontrol altına alındığı bilgisi ve valinin açıklaması eklendi

Erzurum'un Merkez Yakutiye ilçesi Kongre Caddesi'nde gece saatlerinde bir cağ kebabı restoranında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yangın kısa sürede büyüyerek restoranın yanındaki binaların çatısına sıçradı. Ekiplerin müdahalesiyle yangının kontrol altına alındığı bildirildi; çalışmalar halen devam ediyor.

Olay yerindeki ekipler, yangının sıçradığı binalardaki vatandaşları kısa sürede tahliye etti.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, yangın yerini inceleyip yetkililerden bilgi aldı. Çiftçi, gazetecilere yangının çıkış nedeninin itfaiye raporunun ardından belli olacağını söyledi.

Vali Çiftçi, 112 çağrısına ilişkin olarak şunları aktardı: "Yangının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verilmesiyle Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye aracımız ilk etapta 4 dakika sonra müdahale etmiştir. Fakat rüzgarın etkisiyle yan tarafındaki işletmeye ve otele sıçramasıyla yangın kısa sürede 3 binayı sarmıştır."

"En büyük tesellimiz, herhangi bir can kaybının olmaması"

Vali Çiftçi, yangının 02.30 itibarıyla kontrol altına alındığını belirterek müdahale detaylarını paylaştı: "Yangının kontrol altına alınması için 25 itfaiye aracı ve arazöz müdahale etmiştir. İtfaiye araçlarının yangını kontrol etmede yetersiz kalmasıyla Devlet Hava Meydanları İşletmemize ait 3 köpük sıkan araç ve TOMA'larımız süratle olay yerine intikal etmiştir. Ekiplerimizin yoğun gayretiyle yaklaşık 2,5 saat süren mücadeleyle yangın tamamen kontrol altına alınmıştır. Soğutma çalışmaları devam ediyor."

Çiftçi ayrıca, yangının yanında bulunan otelde 4 müşteri olduğunu ve bu kişilerin kısa sürede tahliye edilerek olası can kaybının önlendiğini ifade etti.

Vali, yangının kontrol altına alınmasında emek harcayan ekipleri tebrik ederek vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Çiftçi, etkilenen yapılara ilişkin bilgi verirken 2 lokanta, yanındaki otel ve diğer taraftaki binayla toplam 4 binanın yangından etkilendiğini kaydetti.

Barınma ihtiyacı doğan vatandaşlar için Yakutiye Kaymakamlığı tarafından otellere yerleştirme yapılacağı ve sokakta kalmamaları için gerekli tedbirlerin alınacağı belirtildi.

Vali Çiftçi, ayrıca "Yarın muhtemelen Cumhuriyet Başsavcılığımız yangınla ilgili adli ve idari soruşturmayı başlatacak. Yangında ihmali ve kusuru olan varsa savcılığımız gerekli gözaltı işlemlerini gerçekleştirebilir." dedi.