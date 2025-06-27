Erzurum'da Çiftçiler ve Akademisyenler Buluştu

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) akademisyenleri, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) öncülüğünde başlatılan "Bilim İletişimi Ofisi" Projesi kapsamında kırsal mahallelerde yaşayan çiftçiler ve çocuklarla bir araya geldi. Altınbulak Mahallesi'nde düzenlenen "Bilim Kafe" etkinliği çerçevesinde "Minik Mucitler, Büyük Hayaller", "Sürdürülebilir Tarım" ve "Sağlıklı Gelecek" programlarıyla katılımcılara kapsamlı bilgi aktarıldı.

Çocuklar Keyifli Zaman Geçirdi

Altınbulak Mahallesi Millet Konağı bahçesinde kurulan stantta, uzman görevliler eşliğinde çeşitli etkinlikler gerçekleştiren çocuklar, eğlenceli vakit geçirdiler. ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, gazetecilere yaptığı açıklamada üniversitelerin topluma katkı misyonunu öne çıkararak, bilgiyi toplumla buluşturmayı hedeflediklerini ifade etti.

Tarımda Bilinçli Ekim ve Yüksek Verim

Çakmak, kırsal bölgelerde yaşayan vatandaşların tarım ve hayvancılığa büyük ilgi gösterdiğini belirterek, "Yaptığımız çalışmalar, tarım alanında verimliliği artırmak için önemli. Özellikle bölge iklimine uygun yerli ve milli tohumların yetiştirilmesi adına birçok çalışma yapıyoruz" dedi. Ayrıca, Moleküler Biyoloji Genetik Bölümü'nden bir akademisyenin köylüleri biyo-tarım konusunda bilgilendirdiğini ve bu bilgilerin köylülerin daha bilinçli ekim yapmalarına yardımcı olacağını vurguladı.

Toplumla Dayanışma ve Gelecek Vizyonu

Çakmak, sağlık alanında da vatandaşları bilgilendirmek amacıyla bu tür etkinlikleri sürdüreceklerini belirterek, hem tarım hem de sağlık konularında köylülerle birlikte çalışmaya devam edeceklerini ifade etti. Altınbulak Mahallesi Muhtarı Nuri Demir ise, Üniversitenin düzenlediği etkinlikten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Demir, "Bu projelerden faydalanarak verimliliğimizi artıracak çok güzel çalışmalar yapacağız" şeklinde konuştu.

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) akademisyenleri, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) öncülüğünde başlatılan ve bilimin topluma daha etkili biçimde duyurulmasını amaçlayan "Bilim İletişimi Ofisi" Projesi kapsamında kırsal mahallelerde yaşayan çiftçiler ve çocuklarla bir araya geldi. Altınbulak Mahallesi Millet Konağı bahçesinde kurulan stantta uzman görevliler eşliğinde çeşitli etkinlikler yapan çocuklar, güzel vakit geçirip doyasıya eğlendi.

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) akademisyenleri, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) öncülüğünde başlatılan ve bilimin topluma daha etkili biçimde duyurulmasını amaçlayan "Bilim İletişimi Ofisi" Projesi kapsamında kırsal mahallelerde yaşayan çiftçiler ve çocuklarla bir araya geldi. Altınbulak Mahallesi Millet Konağı bahçesinde kurulan stantta uzman görevliler eşliğinde çeşitli etkinlikler yapan çocuklar, güzel vakit geçirip doyasıya eğlendi.