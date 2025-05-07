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Erzurum'da Çobanlar Tarafından Bulunan Ayı Yavrusu Koruma Altına Alındı

Erzurum'un Şenkaya ilçesinde çobanlar tarafından bulunan bitkin ayı yavrusu, koruma altına alındı ve tedavi ediliyor.

Yayın Tarihi: 07.05.2025 20:46
Güncelleme Tarihi: 07.05.2025 20:46
Erzurum'da Çobanlar Tarafından Bulunan Ayı Yavrusu Koruma Altına Alındı

Şenkaya'da Ayı Yavrusu Koruma Altında

Erzurum'un Şenkaya ilçesinde, çobanlar tarafından bitkin halde bulunan bir ayı yavrusu, tedavi ve koruma altına alındı. Olay, ilçedeki Yayla yolu üzerinde gerçekleşti.

Çobanlardan Muhtara, Sonra Ekipler Geliyor

Yavru ayıyı gören çobanlar, durumu Yukarı Mahalle Muhtarı Oktay Kaymak'a bildirdi. Yavru ayının annesinin yanına dönmemesi üzerine, muhtar hemen Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Erzurum Müdürlüğü ekiplerine haber verdi.

Ayı Yavrusu Tedavi Ediliyor

Ekipler, yavru ayıyı teslim alarak gerekli tedavi ve bakıma aldı. DKMP bünyesinde görevli veteriner hekim Selçuk Albayrak, ayı yavrusuna özenle bakım yapıyor. Yavru ayının, rehabilitasyon sürecinin ardından doğaya uyum sağlayabilecek duruma geldiğinde, doğal yaşam alanına bırakılması planlanıyor.

Erzurum'un Şenkaya ilçesinde çobanlar tarafından bitkin halde bulunan ayı yavrusu, tedavi ve...

Erzurum'un Şenkaya ilçesinde çobanlar tarafından bitkin halde bulunan ayı yavrusu, tedavi ve koruma altına alındı. DKMP'de görevli veteriner hekim Selçuk Albayrak tarafından özenle bakılan ayı yavrusu, tedavi ve bakımlarının ardından doğaya uyum sağlayabilecek duruma geldiğinde yaşam alanına bırakılacak.

Erzurum'un Şenkaya ilçesinde çobanlar tarafından bitkin halde bulunan ayı yavrusu, tedavi ve...

Erzurum'un Şenkaya ilçesinde çobanlar tarafından bitkin halde bulunan ayı yavrusu, tedavi ve koruma altına alındı. DKMP'de görevli veteriner hekim Selçuk Albayrak tarafından özenle bakılan ayı yavrusu, tedavi ve bakımlarının ardından doğaya uyum sağlayabilecek duruma geldiğinde yaşam alanına bırakılacak.

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