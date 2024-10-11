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Erzurum'da Çocuk İstismarı İçeren Videolarla İlgili Dört Zanlı Tutuklandı

Erzurum'da çocuk istismarı videoları izlediği iddia edilen dört kişi tutuklandı. Emniyet, detaylı bir operasyon yürüttü.

Yayın Tarihi: 11.10.2024 18:48
Güncelleme Tarihi: 11.10.2024 18:48
Erzurum'da Çocuk İstismarı İçeren Videolarla İlgili Dört Zanlı Tutuklandı

Erzurum'da Çocuk İstismarı Videoları Üzerine Operasyon

Erzurum'da, internet üzerinden çocuk istismarı içeren videolar izledikleri iddia edilen dört zanlı yakalandı ve mahkeme tarafından tutuklandı.

Operasyonun Detayları

Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı İstihbarat ve Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, çocuk istismarına yönelik bir çalışma başlattı. Ekipler, operasyon sırasında IP adresleri üzerinden gerçekleştirdiği tespit sonrasında toplam 11 şüpheliyi gözaltına aldı.

Yargılama Süreci

Alınan ifadeler sonucu beş şüpheli serbest bırakılırken, altı kişi adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından, yapılan mahkeme değerlendirmesi sonucu dört zanlı tutuklandı. İki zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gelişmeler takip edilecek.

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