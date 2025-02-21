Erzurum'da Coğrafi İşaret Alan 4 Ürünün Tescil Belgeleri Teslim Edildi

Erzurum'da Coğrafi İşaret Belgesi Töreni Gerçekleşti

Erzurum, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescil edilen dört ürünüyle gastronomi alanında önemli bir adım attı. Erzurum patates boranisi, Erzurum babaanne pastası, Erzurum kayısı kaysefesi ve Hınıs köftesi için tescil belgeleri, düzenlenen törenle teslim edildi.

Ticaret Borsası Toplantı Salonu'nda Etkinlik

Ticaret Borsası Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen "Coğrafi İşaret Tescil Töreni ve Coğrafi İşaretler ile Marka Tescil Süreçleri Semineri"nde, Vali Mustafa Çiftçi önemli açıklamalarda bulundu. Çiftçi, tescilli ürünlerin yerel ürünlerin taklit edilmesini önlediği ve üreticileri haksız rekabete karşı koruduğuna dikkat çekti. Ayrıca, bu ürünlerin kaliteli ve güvenilir bir şekilde tüketicilere sunulmasının önemine vurgu yaptı.

Yerel Değerlerin Korunması ve Tanıtımın Önemi

Küreselleşen dünyada yerel değerlerin korunmasının ve uluslararası alanda tanıtılmasının önemine değinen Çiftçi, "Erzurum, tarihi mirası, doğal zenginlikleri ve köklü gelenekleriyle Anadolu’nun en güzide şehirlerinden biridir," dedi. Çiftçi, ayrıca, "Bu tesciller sayesinde yerel üreticilerimizin emeği korunmakta ve Erzurum'un ulusal ve uluslararası pazarlarda daha güçlü bir şekilde temsil edilmesi sağlanmaktadır." şeklinde konuştu.

Turizmde Gastronomi Ön Plana Çıkıyor

Vali, coğrafi işaretli ürünlerin sadece ekonomik bir değer taşımakla kalmayıp aynı zamanda turizm potansiyelini artıracağına dikkat çekti. "Bugün yerli ve yabancı turistler, sadece şehrimizi gezmek ya da kayak yapmak için değil, gastronomi lezzetlerimizi tatmak için de Erzurum’u tercih etmektedir," ifadelerini kullandı.

Başkan Sekmen: "Erzurum'un Tarihi Mirası"

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ise şehrin kültürel mirasını korumak amacıyla önemli bir etkinlikte bir araya geldiklerini belirtti. Sekmen, "Bu topraklar, binlerce yıllık geçmişiyle medeniyetlere ev sahipliği yapmış kadim bir şehir," diyerek Erzurum'un tarihsel ve kültürel önemine vurgu yaptı.

Coğrafi Tescilli Ürünlerde Başarı

Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Muhammed Zeki Durak da Erzurum'un gastronomi alanındaki zenginliğini vurgulayarak, Türkiye’de 1690 coğrafi tescilli ürünle dünya genelinde Çin'den sonra ikinci sırada olduğunu belirtti. Erzurum'un coğrafi işaretli ürün sayısının her geçen gün arttığını aktaran Durak, bu alandaki başarıların önemine değindi.

Konuşmaların ardından tescil belgeleri, coğrafi işaret alan Erzurum patates boranisi, Erzurum babaanne pastası, Erzurum kayısı kaysefesi ve Hınıs köftesine takdim edildi.

Erzurum'da Türk Patent ve Marka Kurumundan tescil alan Erzurum patates boranisi, Erzurum babaanne pastası, Erzurum kayısı kaysefesi ve Hınıs köftesinin tescil belgeleri törenle teslim edildi. Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Muhammed Zeki Durak, programda konuşma yaptı.

Erzurum'da Türk Patent ve Marka Kurumundan tescil alan Erzurum patates boranisi, Erzurum babaanne pastası, Erzurum kayısı kaysefesi ve Hınıs köftesinin tescil belgeleri törenle teslim edildi. Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Muhammed Zeki Durak, programda konuşma yaptı.