Erzurum'da 'Darbe Kafası' Filminin Gösterimi Yapıldı

Erzurum'da 'Darbe Kafası' Filminin Gösterimi Gerçekleşti

Erzurum'da, akademisyen ve öğrencilerin hazırladığı, darbeleri anlatan kara mizah türündeki 'Darbe Kafası' sinema filminin gösterimi yapıldı. Kentte, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında, Atatürk Üniversitesi 15 Temmuz Milli İrade Salonu'nda çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Önemli Konuklar ve Mesajlar

Etkinlik, saygı duruşu ile başladıktan sonra İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim tilaveti ile devam etti. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu ile MHP Erzurum Milletvekili Kamil Aydın, 'Darbe Kafası' filminin galası için mesajlar gönderdi.

15 Temmuz'un Anması

Programda, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında, Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda darbeci generali vurup şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in heykeli sergilendi. Ayrıca, bir şiir dinletisi gerçekleştirildi.

Vali Mustafa Çiftçi'nin Açıklamaları

Etkinlikte konuşan Vali Mustafa Çiftçi, darbe girişiminde hayatını kaybeden 251 şehide rahmet diledi. Çiftçi, birlik ve beraberlik mesajı vererek, "Cemil Meriç, 'Tarih bir milletin ortak hafızasıdır.' diyor. 15 Temmuz'un özlü şekilde anlatımı gelecek nesillere aktarımı konusunda üniversitemiz tarafından yapılan bu çalışma, 15 Temmuz'un bir bakımdan sanat diliyle ifadesi anlamına geliyor," şeklinde konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı'nın Değerlendirmesi

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de darbe girişimi sırasında milletin vergisiyle alınan silahların millete doğrultulduğuna dikkat çekti. Sekmen, "Bugün burada, ülkemizin yakın tarihine damga vuran ve milletimizin iradesine kast eden hain darbe girişiminin yıl dönümünde toplandık. O gece milletimiz, demokrasiye karşı çıkılan bu alçak kalkışmaya 'dur' dedi," ifadelerini kullandı.

'Darbe Kafası' Filmi ile Hafızalarda İz Bırakmak

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, "15 Temmuz, milletin silinmez hafızasında iz bırakan karanlık bir gecenin aydınlığa kavuştuğu gündür. Bugün burada gövdesini tanklara siper edenleri ve ölümü göze alarak bayrağını yere düşürmeyenleri büyük bir minnet ve rahmetle yad ediyoruz. 'Darbe Kafası' filmi ile milletimizin hafızasına bir kayıt düşmek istiyoruz," dedi.

Konuşmaların ardından katılımcılar, yazar ve yönetmenliğini İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. İrfan Hıdıroğlu'nun üstlendiği, tiyatrocu Akın Öksüz ve Murat Karasungur'un başrol oynadığı 'Darbe Kafası' filmine katıldılar. Çekimleri 5 haftada tamamlanan filmde, 1980 askeri darbesinden bugüne uzanan darbe olayları ve darbeci zihniyet konu ediniliyor.

Erzurum'da akademisyen ve öğrencilerin hazırladığı, darbeleri anlatan kara mizah türündeki "Darbe Kafası" sinema filminin gösterimi yapıldı.

Erzurum'da akademisyen ve öğrencilerin hazırladığı, darbeleri anlatan kara mizah türündeki "Darbe Kafası" sinema filminin gösterimi yapıldı.