Erzurum'da Depremzedelere Yardım İçin 'Hayır Çarşısı' Kuruldu

Erzurum'da Deprem Bölgesine Destek İçin "Hayır Çarşısı" Açıldı

Erzurum'da, depremden etkilenen bölgelere yardım amacıyla düzenlenen "hayır çarşısı" büyük bir ilgiyle açıldı. Erzurum İl Müftülüğü tarafından Lalapaşa Kent Meydanı'nda kurulan hayır çarşısında, Palandöken İlçe Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Erzurum Şubesi Kadın Kolları tarafından hazırlanan çeşitli yiyecekler satışa sunuluyor.

Açılışta konuşan İl Müftüsü Rüstem Can, toplanacak gelirin depremden etkilenen illere gönderileceğini belirtti. Depremlerde yaşamını yitirenlere rahmet dileyen Can, "Bugün 6 Şubat 2025, asrın felaketinin ikinci yıl dönümü. Burada düzenlediğimiz hayır çarşısı ile 6 Şubat depreminde felakete uğrayan bölgemiz için farkındalık oluşturmayı amaçladık. Halkımızın ilgisi oldukça yoğundu" dedi.

Müftü Can, hayır çarşısının 2 gün süreceğini ifade ederek, "Hayır çarşısında çalışanlarımızın alın teri ile ortaya çıkardığı ürünleri sergiledik. Buradan elde edilen gelirleri inşallah deprem bölgesinde bulunan illerimize göndereceğiz. Destek ve katkılarını her zaman yanımızda gördüğümüz vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Erzurum'da geliri deprem bölgesine gönderilmek üzere "hayır çarışı" kuruldu. İl Müftüsü Rüstem Can (sağda) çarşıyı gezdi.