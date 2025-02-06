DOLAR
35,9 0,02%
EURO
37,33 0,15%
ALTIN
3.300,3 0,15%
BITCOIN
3.520.852,23 -0,58%

Erzurum'da Depremzedelere Yardım İçin 'Hayır Çarşısı' Kuruldu

Erzurum'da açılan hayır çarşısı, elde edilecek gelirle deprem bölgesine destek sunacak.

Yayın Tarihi: 06.02.2025 16:11
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 16:21
Erzurum'da Depremzedelere Yardım İçin 'Hayır Çarşısı' Kuruldu

Erzurum'da Deprem Bölgesine Destek İçin "Hayır Çarşısı" Açıldı

Erzurum'da, depremden etkilenen bölgelere yardım amacıyla düzenlenen "hayır çarşısı" büyük bir ilgiyle açıldı. Erzurum İl Müftülüğü tarafından Lalapaşa Kent Meydanı'nda kurulan hayır çarşısında, Palandöken İlçe Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Erzurum Şubesi Kadın Kolları tarafından hazırlanan çeşitli yiyecekler satışa sunuluyor.

Açılışta konuşan İl Müftüsü Rüstem Can, toplanacak gelirin depremden etkilenen illere gönderileceğini belirtti. Depremlerde yaşamını yitirenlere rahmet dileyen Can, "Bugün 6 Şubat 2025, asrın felaketinin ikinci yıl dönümü. Burada düzenlediğimiz hayır çarşısı ile 6 Şubat depreminde felakete uğrayan bölgemiz için farkındalık oluşturmayı amaçladık. Halkımızın ilgisi oldukça yoğundu" dedi.

Müftü Can, hayır çarşısının 2 gün süreceğini ifade ederek, "Hayır çarşısında çalışanlarımızın alın teri ile ortaya çıkardığı ürünleri sergiledik. Buradan elde edilen gelirleri inşallah deprem bölgesinde bulunan illerimize göndereceğiz. Destek ve katkılarını her zaman yanımızda gördüğümüz vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Erzurum'da geliri deprem bölgesine gönderilmek üzere "hayır çarışı" kuruldu. İl Müftüsü Rüstem Can...

Erzurum'da geliri deprem bölgesine gönderilmek üzere "hayır çarışı" kuruldu. İl Müftüsü Rüstem Can (sağda) çarşıyı gezdi.

İLGİLİ HABERLER

2025'te Emeklilere Çifte Zam Müjdesi: Yüzde 50 Artış ve 9.000 TL Ek Ödeme

Emekli Maaşlarından Yüzde 17 Kesinti Dikkat! Mart 2025'te Başlayacak

Yapı Kredi, 82.100 TL Promosyonla Yüzleri Güldürdü!

Emeklilere Hane Başı 1.500 TL Destek Açıklandı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
DP'li Altıntaş'tan Deprem Tedbirlerine Vurgu: Bilim ve İlmi Yöntemler Önemli
2
TDV, 6 Şubat Depremlerinde Hayatını Kaybedenler Anısına Fidan Dikti
3
İspanya Dışişleri Bakanı Albares, Trump'ın Gazze Planını Kategorik Olarak Reddetti
4
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Deprem Anma Programında 453 Bin Konut Müjdesi Verdi
5
Muhasebeciler, Depremde Kaybettikleri Meslektaşlarını Hatay'da Andı
6
Burdur'da 6 Şubat Depremlerinde Hayatını Kaybedenler Anıldı

Belediyeden Dar Gelirliye Umut: Sosyal Destek Kartı Hayata Geçti

Emekli Maaşlarından Yüzde 17 Kesinti Dikkat! Mart 2025'te Başlayacak

Yapı Kredi, 82.100 TL Promosyonla Yüzleri Güldürdü!

Dikkat! Havale ve EFT ile Kira Ödemesi Yapanlar Tahliye Edilebilir

Emeklilere Hane Başı 1.500 TL Destek Açıklandı!

Eskişehir’den Ulaşım Desteği: Ücretsiz Halk Otobüsü Seferleri Başlatıldı

2025'te Emeklilere Çifte Zam Müjdesi: Yüzde 50 Artış ve 9.000 TL Ek Ödeme

Emeklilere Üçlü Maaş Müjdesi: Milyonlar Bilmiyor!

TOKİ'den 50 İli Kapsayan Arsa Satışı! Son 2 Gün Kaldı!

THY Açıklandı! 5-6 Şubat Seferleri İptal

Deprem Yardımlarıyla Yeniden Hayata Tutunan Aile

Emeklilere Bayram İkramiyesi İçin Ocak Zammı Geliyor: Yüzde 15,75 Artış