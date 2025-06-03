Erzurum'da Dereye Yuvarlanan Otomobilde 3 Kişi Hayatını Kaybetti

Erzurum'un Karayazı ilçesinde üzücü bir kaza gerçekleşti. Dereye yuvarlanan otomobildeki aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti. Barış B. (35) yönetimindeki 65 ACA 854 plakalı otomobil, ilçenin kırsal Çelikli Mahallesi mevkisindeki yoldan dereye düştü.

Kaza sonrasında çevredeki vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi. Olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Fakat, talihsiz kazada otomobilin sürücüsü Barış B., eşi Gülnaz B. (23) ve çocukları Ç.B. (5) hayatlarını kaybetti.

Ailenin, Kurban Bayramı tatili için Balıkesir'den Van'a doğru yolda olduğu öğrenildi. Bu feci olay, bölgede büyük bir üzüntüyle karşılandı.

Erzurum'un Karayazı ilçesinde, dereye yuvarlanan otomobildeki aynı aileden 1'i çocuk 3 kişi hayatını kaybetti.

Erzurum'un Karayazı ilçesinde, dereye yuvarlanan otomobildeki aynı aileden 1'i çocuk 3 kişi hayatını kaybetti.