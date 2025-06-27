Erzurum'da Devrilen Vincin Altında Kalan Operatör Hayatını Kaybetti

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde, devrilen bir vinç korkunç bir kazaya yol açtı. Olay, eski 2. Organize Sanayi Bölgesi Tekstil Kent'te meydana geldi. Taşeron firmaya ait vincin operatörü 35 yaşındaki Ömür Erdem Dadak, vinç devrileceğini fark edince aracından atlayarak kurtulmaya çalıştı.

Ancak, yol kenarına devrilen vincin altında kalan Dadak, ne yazık ki yaşamını yitirdi. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda ekip, polis, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, vincin altından Dadak'ın cesedini çıkardı. Olay yeri inceleme ekipleri çalışmasını tamamladıktan sonra ceset, ambulansla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Daha sonra kaza yerine gelen Dadak'ın yakınları büyük bir acı yaşadı ve gözyaşlarına hakim olamadı. Bu trajik olay, iş güvenliği konusundaki endişeleri yeniden gündeme getirdi.

Erzurum'da, yol kenarına devrilen vinçten atlayarak kurtulmaya çalışırken aracın altında kalan operatör yaşamını yitirdi.

Erzurum'da, yol kenarına devrilen vinçten atlayarak kurtulmaya çalışırken aracın altında kalan operatör yaşamını yitirdi.