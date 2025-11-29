Erzurum'da Doğalgaz Kesintisi ve Sızıntı: Yakutiye'de Ekipler Müdahale Ediyor

Erzurum'da doğalgaz sıkıntısı sürüyor — Yakutiye'de ekipler seferber

Erzurum’da üç gündür devam eden doğalgaz sıkıntısı devam ediyor. Yakutiye ilçesinde meydana gelen gaz sızıntısına ekipler müdahale etti.

Sızıntı bildirimi ve etkilenen bölgeler

Palen tarafından yapılan son açıklamada, Yakutiye ilçesi Kazım Karabekir Paşa, Lala Paşa, Murat Paşa, Ömer Nasuhi Bilmen ve Rabia Ana mahallelerinin bazı cadde ve sokaklarında, şebeke güvenlik kontrolü için kaynaklı yaşanan gaz kesintisine ilişkin çalışmaların sürdüğü ifade edildi.

Bu açıklamanın ardından akşam saatlerinde Ömer Nasuhi Bilmen Mahallesi Cengiz Topel Caddesi’nde gaz sızıntısı ile ilgili ihbar geldi. İhbar üzerine gaz sızıntısının olduğu bölgedeki vatandaşlar tahliye edildi.

Ekip müdahalesi ve güvenlik önlemleri

Palen ekiplerinin yanı sıra AFAD, itfaiye, UMKE ve polis ekipleri de olay yerinde önlem aldı. Sızıntının zaman zaman hissedildiği caddede ekipler ellerindeki cihazlarla sürekli ölçümler gerçekleştirdi.

Palen tarafından yapılan yazılı açıklamada, ekiplerin her bir binanın ana kolon tesisatı kontrol edildikten sonra her bir kullanıcının daire girişinde, ocak, şofben, kombi gibi doğalgaz yakıcı cihazlarda da kontrol yapılarak doğalgaz arzı sağlandığı vurgulandı. Açıklamada ayrıca şu ifadeye yer verildi: "Kontrolleri yapılan binaların gaz arzı en kısa sürede sağlanacaktır".

Çalışmaların devam ettiği ve güvenlik önlemlerinin sürdüğü bildirildi.

ERZURUM’DA ÜÇ GÜNDÜR DEVAM EDEN DOĞALGAZ SIKINTISI DEVAM EDİYOR. YAKUTİYE İLÇESİNDE YAŞANAN DOĞALGAZ SIZINTISINA EKİPLER MÜDAHALE ETTİ.