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Erzurum'da Dünya Çocuk Hakları Günü'nde Gazzeli Çocuklar Unutulmadı

Erzurum'da Gazzeli çocukların haklarına dikkat çekmek için düzenlenen etkinlikte, 40 çocuk bir araya geldi.

Yayın Tarihi: 20.11.2024 17:23
Güncelleme Tarihi: 20.11.2024 17:34
Erzurum'da Dünya Çocuk Hakları Günü'nde Gazzeli Çocuklar Unutulmadı

Erzurum'da, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla Çocuk Hakları İl Komitesine bağlı yaklaşık 40 çocuk anlamlı bir etkinlik düzenledi. Etkinlik, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde tarihi Çifte Minareli Medrese önünde gerçekleşti.

Organizasyonda bir araya gelen çocuklar, çocuk haklarını savunmak ve onlara daha iyi bir gelecek sunmak amacıyla bir araya geldi. Özellikle Gazze'deki çocukların yaşadığı zor duruma dikkat çekmek için siyah giysiler giyen çocuklar, ellerinde çeşitli pankartlar taşıdı. Pankartlarda şu ifadeler yer aldı: "Çocukların en temel hakkı yaşam hakkıdır", "Soykırım durdurulmalı", "Soykırım değil barış istiyoruz", "İnsanlık için soykırıma karşı dur", "Çocuklar barış ister savaş değil" ve "Savaş bitsin, Filistinli çocuklar gülsün".

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, gazetecilere yaptığı açıklamada, çocukların sesini duyurmak amacıyla bir araya geldiklerini söyledi. Aykut, "Maalesef üzücü olan Filistin'deki çocukların ve dünyadaki diğer çocukların temel yaşam haklarının ellerinden alınmasına ilişkin mesaj vermek istiyoruz. Hiçbir çocuğun temel yaşam hakkı elinden alınamaz. Buna hiçbir ideoloji, hiçbir menfaat müsaade edemez. Bu noktada tüm dünyada zulüm gören çocuklar için barış ve adalet istiyoruz" dedi.

Etkinliğin ardından çocuklar, kırmızı renkli balonları gökyüzüne bırakarak duygu dolu anlar yaşadı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Erzurum'da, Çocuk Hakları İl Komitesine bağlı yaklaşık 40 çocuk, "20 Kasım Dünya Çocuk Hakları...

Erzurum'da, Çocuk Hakları İl Komitesine bağlı yaklaşık 40 çocuk, "20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü" dolayısıyla etkinlik düzenledi. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde tarihi Çifte Minareli Medrese önünde toplanan çocuklar, çocuk haklarını savunmak ve onlara daha iyi bir gelecek sunmak için bir araya gelerek, gökyüzüne balon bıraktı.

Erzurum'da, Çocuk Hakları İl Komitesine bağlı yaklaşık 40 çocuk, "20 Kasım Dünya Çocuk Hakları...

Erzurum'da, Çocuk Hakları İl Komitesine bağlı yaklaşık 40 çocuk, "20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü" dolayısıyla etkinlik düzenledi. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde tarihi Çifte Minareli Medrese önünde toplanan çocuklar, çocuk haklarını savunmak ve onlara daha iyi bir gelecek sunmak için bir araya gelerek, gökyüzüne balon bıraktı.

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