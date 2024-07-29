Erzurum'da Düzensiz Göçmen Taşıyan Şüpheli Tutuklandı

Erzurum'da Düzensiz Göçmen Taşıyan Şahıs Tutuklandı

Erzurum ilinde, güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen bir operasyonda, otomobilinin bagajında düzensiz göçmen taşıyan bir şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları ile İstihbarat Şubesi ekipleri, göçmen kaçakçılığını önlemeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Araçta Düzensiz Göçmen Bulundu

Polis, düzensiz göçmenleri sınır hattından alıp batı illerine sevk eden bir aracı Erzurum’da durdurarak detaylı arama yaptı. Yapılan kontroller sonucunda, aracın bagajında yasa dışı yollardan ülkeye giren bir düzensiz göçmen tespit edildi.

Şüpheli Gözaltına Alındı

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi ve tutuklandı. Düzensiz göçmen ise İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Bu tür operasyonların devam edeceği ve kaçakçılıkla mücadele çabalarının artarak süreceği vurgulandı.