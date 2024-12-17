Erzurum'da 'Ebubekir Efendi Daru'l Huffaz Eğitim Merkezi' Hizmete Girdi

Erzurum'da Eğitim Merkezinin Açılışı

Erzurum'da, hafızlık ve Kur'an-ı Kerim eğitimi almak isteyenler için açılan "Ebubekir Efendi Daru'l Huffaz Eğitim Merkezi" öğrenci kabulüne başladı.

Valilik ve Müftülük Desteğiyle Açıldı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Erzurum Valiliği öncülüğünde ve İl Müftülüğü desteğiyle Ebubekir Efendi'nin torunu, Güney Afrika Eski Ekonomi Ticaret ve Sanayi Bakanı Ebrahim Patel'in katılımıyla hayata geçen merkez, Kur'an-ı Kerim öğrenmek ve hafızlığını güçlendirmek isteyenlere destek sunuyor.

Eğitim saatleri ve Randevu Alımı

Eğitim merkezinin sorumlusu Ayetullah Bayrak, 09.00-17.00 saatleri arasında 4 eğitmenle randevulu eğitim verdiklerini belirtti. Bayrak, "Hafızlığınızı bitirdiniz, dinletebileceğiniz bir yer yok. Daru'l Huffaz'a gelerek hocalarımıza dinletebilirsiniz. Kur'an-ı Kerim bilmiyorsunuz ve istiyorsunuz, bunun için size bir yer lazım. Burası tam olarak bunun için sizlere hizmet veren güzel, nadide bir yerdir," dedi.

Nasıl Kayıt Olunur?

Bayrak, kayıt ve randevu almak için merkeze gelinmesi gerektiğini ifade ederek, "Buradaki hocalarımız size uygun olan saati belirleyip randevu ile yüz yüze kursa kaydınızı yapıyor. Kursa kaydolduktan sonra hafta içi hangi saat size uygunsa, o saatteki görevli hoca arkadaşımızla irtibat kurup ezberinizi ya da Kur'an-ı Kerim öğreniminizi tamamlayabilirsiniz. Tüm vatandaşları bekliyoruz," diye ekledi.

Bu yeni eğitim merkezi, Erzurum'da Kur'an-ı Kerim öğrenmek isteyenler için önemli bir fırsat sunuyor.

Erzurum'da hafızlığını güçlendirmek ve Kur'an-ı Kerim öğrenmek isteyenler için açılan "Ebubekir Efendi Daru'l Huffaz Eğitim Merkezi" öğrenci kabulüne başladı.

Erzurum'da hafızlığını güçlendirmek ve Kur'an-ı Kerim öğrenmek isteyenler için açılan "Ebubekir Efendi Daru'l Huffaz Eğitim Merkezi" öğrenci kabulüne başladı.