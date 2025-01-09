Erzurum'da EİT 2025 Kış Oyunları Devam Ediyor

Erzurum'da EİT 2025 Coşkusu Dördüncü Gününde Sürüyor

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) tarafından Erzurum'un "2025 Turizm Başkenti" ilan edilmesi kapsamında düzenlenen Kış Oyunları'nın dördüncü gün yarışları bugün başladı. Erzurum Curling Salonu ve Palandöken Kayak Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinliklerde, sporcular kıyasıya mücadele ediyor.

Günün programında, curling ve kar voleybolu müsabakaları yer aldı. Toplam 72 sporcu, bu zorlu ve eğlenceli yarışlarda yeteneklerini sergilemekte.

Yarışlar, 12 Ocak Pazar gününe kadar devam edecek ve katılımcılarla birlikte yerel halk, bu eşsiz etkinliklerin tadını çıkaracak.

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) tarafından Erzurum'un "2025 Turizm Başkenti" ilan edilmesi kapsamında organize edilen Kış Oyunları'nın dördüncü gün yarışları başladı. Organizasyonda curling müsabakaları yapıldı.

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) tarafından Erzurum'un "2025 Turizm Başkenti" ilan edilmesi kapsamında organize edilen Kış Oyunları'nın dördüncü gün yarışları başladı. Organizasyonda curling müsabakaları yapıldı.