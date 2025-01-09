Erzurum'da EİT 2025 Kış Oyunları Devam Ediyor

Erzurum'da gerçekleştirilen Kış Oyunları'nın dördüncü günü, heyecan dolu mücadelelere sahne oldu.

Yayın Tarihi: 09.01.2025 12:11
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 12:28
Erzurum'da EİT 2025 Kış Oyunları Devam Ediyor

Erzurum'da EİT 2025 Coşkusu Dördüncü Gününde Sürüyor

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) tarafından Erzurum'un "2025 Turizm Başkenti" ilan edilmesi kapsamında düzenlenen Kış Oyunları'nın dördüncü gün yarışları bugün başladı. Erzurum Curling Salonu ve Palandöken Kayak Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinliklerde, sporcular kıyasıya mücadele ediyor.

Günün programında, curling ve kar voleybolu müsabakaları yer aldı. Toplam 72 sporcu, bu zorlu ve eğlenceli yarışlarda yeteneklerini sergilemekte.

Yarışlar, 12 Ocak Pazar gününe kadar devam edecek ve katılımcılarla birlikte yerel halk, bu eşsiz etkinliklerin tadını çıkaracak.

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) tarafından Erzurum'un "2025 Turizm Başkenti" ilan edilmesi...

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) tarafından Erzurum'un "2025 Turizm Başkenti" ilan edilmesi kapsamında organize edilen Kış Oyunları'nın dördüncü gün yarışları başladı. Organizasyonda curling müsabakaları yapıldı.

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) tarafından Erzurum'un "2025 Turizm Başkenti" ilan edilmesi...

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) tarafından Erzurum'un "2025 Turizm Başkenti" ilan edilmesi kapsamında organize edilen Kış Oyunları'nın dördüncü gün yarışları başladı. Organizasyonda curling müsabakaları yapıldı.

İLGİLİ HABERLER

Çalışanın Yemek Parasından Prim Kesintisi: SGK'dan Yeni Karar

ŞOK'ta Kadınlar İçin Deterjanlarda %30 İndirim Fırsatı!

Emekli Maaşlarına Çifte Zam Fırsatı! Ek Ödemeler Artıyor

TBMM'den Borçlulara Müjde: Genel Af İmzalandı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Polatlı'da Göçük Faciası: 1 İşçi Hayatını Kaybetti, Diğeri İçin Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor
2
Japonya'da İlk Hasat Şitaki Mantarı 2 Bin 200 Dolara Satıldı
3
Fransız Gazeteci Mercadier, Suriye'de İsrail Askerleri Tarafından Sorgulandı
4
Yalova Valisi Kaya, AA'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı
5
Büyükelçi Ertaş, AA'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasında Yer Aldı
6
Küçük Şirin'i Öldüren Kağıt Toplayıcısına Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası

Emekli Maaşlarına Çifte Zam Fırsatı! Ek Ödemeler Artıyor

TOKİ'den 9-10 Ocak’ta Büyük Arsa Satışı Fırsatı

TBMM'den Borçlulara Müjde: Genel Af İmzalandı!

TBMM'den Aile Hekimleri İçin Önemli Kararlar! Ücretsiz Hizmet Dönemi Başladı

Tarımda Dev Destek! 2025 İçin Yeni Müjdeler Açıklandı

Çalışanın Yemek Parasından Prim Kesintisi: SGK'dan Yeni Karar

Akbank'tan Fatura Ödemelerine Destek: 1250 TL Chip-Para Fırsatı!

KOBİ'lere 22 Milyar Lira Kredi Desteği Müjdesi

ŞOK'ta Kadınlar İçin Deterjanlarda %30 İndirim Fırsatı!

AJet'ten 329 TL'ye Uçak Bileti Fırsatı!

TÜBİTAK'tan 72.800 TL Maaşla Personel Alımı! Son Başvuru 29 Ocak

Mart 2025'te Çalışanlara Tarihi Maaş Artışı Müjdesi