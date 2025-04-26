Erzurum’da EİT Ülkeleri Kardeşlik ve Hatıra Ormanı Açıldı

Erzurum’da Uluslararası Kardeşlik Ormanı Açılışı

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) 2025 yılı Turizm Başkenti olarak seçilen Erzurum'da, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un katılımıyla EİT Ülkeleri Kardeşlik ve Hatıra Ormanı açılışı gerçekleştirildi.

Fidan Dikim Seremonisi

Etkinlik, Erzurum Teknik Üniversitesi kampüsünde düzenlenen fidan dikim seremonisi ile gerçekleşti. Bakan Ersoy ve EİT ülkeleri temsilcileri, ormanda yer alan fidanları toprakla buluşturdu ve onlara can sularını verdi.

Uluslararası Katılım

Açılış töreninde, Türkiye, Azerbaycan, İran, Kazakistan, Kırgızistan, Afganistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Özbekistan, Türkmenistan, Tacikistan ve Pakistan adına bölmeler oluşturuldu. Törene, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu, İran Kültür Bakanı Seyed Reza Salehi Amiri, Türkmenistan Kültür Bakanı Atageldi Shamyradov gibi birçok üst düzey yetkili de katıldı.

Katılımcılar arasında EİT Genel Sekreteri Asad Majeed Khan ve Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Kubanychbek Omuraliev de yer aldı. Bu organizasyon, EİT ülkeleri arasında dostluk bağlarını güçlendirmek amacıyla önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) 2025 yılı "Turizm Başkenti" seçilen Erzurum'da düzenlenen "6. Turizm Bakanları Toplantısı"na başkanlık yaptı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) 2025 yılı "Turizm Başkenti" seçilen Erzurum'da düzenlenen "6. Turizm Bakanları Toplantısı"na başkanlık yaptı.