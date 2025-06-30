DOLAR
39,76 0,5%
EURO
46,59 0,96%
ALTIN
4.199,17 -0,05%
BITCOIN
4.279.709,64 -0,18%

Erzurum'da Eşini Bıçakla Yaralayan Koca Gözaltına Alındı

Erzurum'da tartıştığı eşini bıçakla ağır yaralayan koca gözaltına alındı. Olay, Palandöken ilçesinde meydana geldi.

Yayın Tarihi: 30.06.2025 15:32
Güncelleme Tarihi: 30.06.2025 15:32
Erzurum'da Eşini Bıçakla Yaralayan Koca Gözaltına Alındı

Erzurum'da, evde tartıştığı eşini bıçakla ağır yaralayan koca polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olay, Palandöken ilçesinde, Müftü Solakzade Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda bulunan bir apartmanın 2. katında gerçekleşti.

Eşler Kezban T. ile Mehmet T. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Mehmet T., bıçakla eşi Kezban T.'yi ağır yaraladı.

Olayın ardından, çevredekilerin ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Ağır yaralanan kadın, ambulansla Erzurum Şehir Hastanesi'ne götürüldü.

Mehmet T. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Erzurum'da eşi tarafından evde bıçaklanan kadın ağır yaralandı. Ekipler olay yerinde çalışma...

Erzurum'da eşi tarafından evde bıçaklanan kadın ağır yaralandı. Ekipler olay yerinde çalışma yaptı.

İLGİLİ HABERLER

İzmir'de Emekçilere Gece Gece Yüzde 30 Zam

Halk Ekmek Fiyatlarına Yüzde 43 Zam!

Ankara'da Ücretsiz Ulaşım Desteği: Hafta Sonu Karar açıklandı

ÖTV Artışı Akaryakıt Fiyatlarını Vuracak: Gözler Erdoğan'a Çevrildi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bodrum'daki Orman Yangınına Hızlı Müdahale Başladı
2
Tekirdağ'da Şantaj Operasyonu: 4 Tutuklama
3
Aydın Sultanhisar'da Ziraat Alanında Yangın Çıktı
4
Kırıkkale'de Minibüs ile Ticari Araç Çarpıştı: 6 Yaralı
5
Kırgızistan'da KGAÖ Dışişleri Bakanları Toplantısı Gerçekleştirildi
6
Erzurum'da Eşini Bıçakla Yaralayan Koca Gözaltına Alındı
7
İzmir'deki Yangın Galericiler Sitesinde Büyüken Hasar Ortaya Çıktı

Türkiye'de Hava Değişiyor: Sağanak Yağışlar ve Sıcaklık Düşüşü Bekleniyor!

47 İlde Orman Giriş Yasağı Başladı: Ekim'e Kadar Sürecek

Halk Ekmek Fiyatlarına Yüzde 43 Zam!

Türkiye'de Euro ile Maaş Dönemi: 4.000 Euro ve Aile Desteği Geliyor!

ÖTV Artışı Akaryakıt Fiyatlarını Vuracak: Gözler Erdoğan'a Çevrildi

TOKİ'den Kiralık Ev Müjdesi: Başvurular Ne Zaman Başlıyor?

Finansbank'tan Rekor Hamle: Günlük Para Çekme Limiti 50.000 TL!

Ankara'da Ücretsiz Ulaşım Desteği: Hafta Sonu Karar açıklandı

İzmir'de Emekçilere Gece Gece Yüzde 30 Zam

Karadeniz'de Denize Giriş Yasaklandı: Tatilciler Dikkat!

Yaz Ortasında Kar Yağışı Uyarısı: Meteoroloji'den Şaşırtan Açıklama

Seyahatsever 2025 Başvuruları Ne Zaman Başlayacak? Ücretsiz Türkiye Turu Fırsatı!