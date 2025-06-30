Erzurum'da Eşini Bıçakla Yaralayan Koca Gözaltına Alındı

Erzurum'da, evde tartıştığı eşini bıçakla ağır yaralayan koca polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olay, Palandöken ilçesinde, Müftü Solakzade Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda bulunan bir apartmanın 2. katında gerçekleşti.

Eşler Kezban T. ile Mehmet T. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Mehmet T., bıçakla eşi Kezban T.'yi ağır yaraladı.

Olayın ardından, çevredekilerin ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Ağır yaralanan kadın, ambulansla Erzurum Şehir Hastanesi'ne götürüldü.

Mehmet T. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Erzurum'da eşi tarafından evde bıçaklanan kadın ağır yaralandı. Ekipler olay yerinde çalışma yaptı.