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Erzurum'da Eşini Boğarak Öldüren Kişi Tutuklandı

Erzurum'da eşini boğarak öldüren Ali Osman Buzlak, intihar girişiminde bulunduktan sonra tutuklandı. Çift, resmi nikahlıydı ve düğün hazırlığı yapıyordu.

Yayın Tarihi: 17.04.2025 18:11
Güncelleme Tarihi: 17.04.2025 18:11
Erzurum'da Eşini Boğarak Öldüren Kişi Tutuklandı

Erzurum'un Palandöken ilçesinde, çarpıcı bir olay gerçekleşti. Tartışma sonucunda eşini boğarak öldüren Ali Osman Buzlak, intihar girişiminde bulunduktan sonra tutuklandı.

Olay, Erzurum Şehir Hastanesi bahçesinde 36 ABD 593 plakalı aracın içinde meydana geldi. Ali Osman Buzlak (21) ile eşi Hatice Agcakale Buzlak (24) arasında çıkan tartışma, kısa sürede şiddet boyutuna ulaştı. Buzlak, tartışmanın ilerlemesi üzerine eşini boğarak hayatına son verdi ve cesedini aracın bagajına sakladı.

Ali Osman Buzlak, daha sonra aracındaki kesici aletle intihar girişiminde bulundu. Hastane bahçesinden çıkan Buzlak, Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi Murat Ellik Bulvarı’nda durdu ve burada polis ekipleri tarafından hareketsiz halde bulundu. Hızla hastaneye kaldırılan Buzlak’ın sağlık durumu sonrası gözaltına alındı.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları sonucunda ceset Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Ali Osman Buzlak, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Öğrenilen bilgilere göre, çiftin resmi nikahlı olduğu ve düğün hazırlığı yaptığı belirtiliyor.

Erzurum'un Palandöken ilçesinde tartıştığı eşini boğarak öldüren Ali Osman Buzlak, intihar...

Erzurum'un Palandöken ilçesinde tartıştığı eşini boğarak öldüren Ali Osman Buzlak, intihar girişiminde bulundu. Buzlak, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Erzurum'un Palandöken ilçesinde tartıştığı eşini boğarak öldüren Ali Osman Buzlak, intihar...

Erzurum'un Palandöken ilçesinde tartıştığı eşini boğarak öldüren Ali Osman Buzlak, intihar girişiminde bulundu. Buzlak, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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