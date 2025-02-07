Erzurum'da Eşini ve Kızını Öldüren Sanığa Cezası Açıklandı

Erzurum'da, eşini ve kızını öldürdüğü iddiasıyla yargılama süreci sona eren sanık hakkında net bir karar verildi. Zülküf B. (47), 14 Mart 2024 tarihinde Yunus Emre Mahallesi'ndeki evlerine gelen tartışmanın kavgaya dönüşerek eşini Kadriye B. (44) ve kızını Asude Helen B'yi (20) öldürmesinin ardından, iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırıldı.

Gerekçeli Karar Açıklandı

Erzurum 3. Ağır Ceza Mahkemesi, sanığın cezasının gerekçesini açıkladı. Mahkeme, sanığın savunmaları, tanık beyanları, olay yeri inceleme tutanağı ve raporları göz önünde bulundurarak kararlarını verdi. Gerekçeli kararda, sanığın kasten, neticesini bilerek ve isteyerek eşi ve kızının ölümüne sebep olduğu vurgulandı.

Kararda ayrıca, sanığın olay sonrasında yardım etmek veya 112 Acil Sağlık Hattı“Cezanın caydırıcı olma ilkesi ve sosyal ilişkiler dikkate alındığında lehine takdiri indirim maddesinin uygulanmasına gerek görülmemiştir.” denildi.