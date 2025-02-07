DOLAR
35,98 -0,19%
EURO
37,39 0,02%
ALTIN
3.314,16 -0,59%
BITCOIN
3.505.669,85 -0,71%

Erzurum'da Eşini ve Kızını Öldüren Sanığa Cezası Açıklandı

Erzurum'da eşini ve kızını öldüren sanık Zülküf B., ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Yayın Tarihi: 07.02.2025 12:58
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 12:58
Erzurum'da Eşini ve Kızını Öldüren Sanığa Cezası Açıklandı

Erzurum'da Eşini ve Kızını Öldüren Sanığa Cezası Açıklandı

Erzurum'da, eşini ve kızını öldürdüğü iddiasıyla yargılama süreci sona eren sanık hakkında net bir karar verildi. Zülküf B. (47), 14 Mart 2024 tarihinde Yunus Emre Mahallesi'ndeki evlerine gelen tartışmanın kavgaya dönüşerek eşini Kadriye B. (44) ve kızını Asude Helen B'yi (20) öldürmesinin ardından, iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırıldı.

Gerekçeli Karar Açıklandı

Erzurum 3. Ağır Ceza Mahkemesi, sanığın cezasının gerekçesini açıkladı. Mahkeme, sanığın savunmaları, tanık beyanları, olay yeri inceleme tutanağı ve raporları göz önünde bulundurarak kararlarını verdi. Gerekçeli kararda, sanığın kasten, neticesini bilerek ve isteyerek eşi ve kızının ölümüne sebep olduğu vurgulandı.

Kararda ayrıca, sanığın olay sonrasında yardım etmek veya 112 Acil Sağlık Hattı“Cezanın caydırıcı olma ilkesi ve sosyal ilişkiler dikkate alındığında lehine takdiri indirim maddesinin uygulanmasına gerek görülmemiştir.” denildi.

İLGİLİ HABERLER

Okul Ulaşımında Fahiş Zamlar! Velileri Zora Sokacak Artışlar

Gölbaşı Belediyesi'nden Bayram İkramiyesi Müjdesi: 5.000 TL!

Kocaeli'den Gaziantep'e TOKİ'nin Arsa Satış Atağı: Tarihlere Dikkat!

Meteoroloji'den Acil Uyarı: 19 İl İçin Kar, Fırtına ve Sulu Kar Bekleniyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mersin'de Genç Kemancı Laçin Akyol Hayatını Kaybetti
2
Edirne Valisi Sezer'den Güçlü Aile Yapısı İçin Sevgi ve Merhamet Vurgusu
3
AB'den UCM'ye Yaptırımlara Tepki: Adalet Çabaları Tehlikede
4
Kayseri'de Sektörel İş Birliği Toplantısı: Eğitim ve Sanayi Buluştu
5
Yalova'da Kaldırımda Motosiklet Kullanan Sürücüye 22 Bin Lira Ceza
6
İstanbul'da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: 6 Zanlı Gözaltına Alındı
7
Yunanistan Başbakanı Miçotakis Santorini'yi Ziyaret Etti

Kocaeli'den Gaziantep'e TOKİ'nin Arsa Satış Atağı: Tarihlere Dikkat!

Sosyal Desteklere Yüzde 50-66 Zam: Başkan Altay'dan Müjde

Sahil Güvenlik Komutanlığı 2025'te 400 Uzman Erbaş Alımı Yapacak

Meteoroloji'den Acil Uyarı: 19 İl İçin Kar, Fırtına ve Sulu Kar Bekleniyor!

Gölbaşı Belediyesi'nden Bayram İkramiyesi Müjdesi: 5.000 TL!

Emeklilere Promosyon Zamı Müjdesi: ING'den 25.000 TL Destek!

Okul Ulaşımında Fahiş Zamlar! Velileri Zora Sokacak Artışlar

Belediyeden Dar Gelirliye Umut: Sosyal Destek Kartı Hayata Geçti

Emekli Maaşlarından Yüzde 17 Kesinti Dikkat! Mart 2025'te Başlayacak

Yapı Kredi, 82.100 TL Promosyonla Yüzleri Güldürdü!

Dikkat! Havale ve EFT ile Kira Ödemesi Yapanlar Tahliye Edilebilir

Emeklilere Hane Başı 1.500 TL Destek Açıklandı!