Erzurum'da FETÖ Üyesi Firari Hükümlü Yakalandı

Erzurum'da, FETÖ üyeliği suçundan kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı. Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü, terör soruşturmaları ve davaları çerçevesinde aranan hükümlü ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik yoğun çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyon sonucunda "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.İ.T. isimli firari şahıs gözaltına alındı.

Hükümlü, emniyet ve adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Erzurum'da FETÖ üyeliğinden kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.