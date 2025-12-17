DOLAR
Erzurum'da Firari FETÖ Üyesi T.D. Yakalandı

Erzurum'da firari FETÖ/PDY üyesi T.D., 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla yakalanıp Erzurum H Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Yayın Tarihi: 17.12.2025 17:17
Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 17:17
Emniyetin operasyonu sonucu cezaevine teslim

Edinilen bilgiye göre, Erzurum Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve KOM birimleri tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde, FETÖ/PDY kapsamında aranan şahıslar arasında bulunan T.D. yakalandı.

Hakkında Fetullahçı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.D., polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak Erzurum H Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Emniyet müdürlüğünün açıklamasında, tüm terör örgütleriyle mücadelenin kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.

