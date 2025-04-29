Erzurum'da 'Gazze: Bir Soykırım Anatomisi' Sergisi Açıldı

Erzurum'da Etkileyici Bir Sergi: 'Gazze: Bir Soykırım Anatomisi'

Erzurum'da, Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri tarafından hazırlanan 'Gazze: Bir Soykırım Anatomisi' konulu serginin açılışı gerçekleştirildi. Serginin amacı, Filistin'deki yaşanan dramı sanat aracılığıyla görünür kılmak olarak belirlendi.

Sanat Performansı ve Eserler

Sergi açılışında, Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Selim Cinisli, yere serdiği beyaz örtü üzerine kırmızı boya serperek 'Sahiplenilmeyen İzler' adlı senografik performansını sergiledi. Katılımcılar, gösterinin ardından sergideki eserleri inceledi ve anlam derinliklerini keşfetti.

Prof. Dr. Hasan Yılmaz'ın Açıklamaları

Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Filistin'de yaşanan dram üzerine öğrencilerimizin çok değerli eserlerini sergiledik. Bu sergi sayesinde toplumumuzun duyarlılığını görmek bizleri umutlandırdı" dedi. Yılmaz, sergi sayesinde, "Geleceğe daha umutla bakmayı öğrendik" ifadelerini kullandı.

135 Eser Sergileniyor

Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bünyamin Aydemir, sergi kapsamında tiyatrodan resme, grafikten seramiğe kadar çeşitli sanat eserlerinin bulunduğunu belirtti. Toplamda 135 eserin sergileneceğini ve bu eserlerin yaklaşık iki hafta boyunca görülebileceğini sözlerine ekledi. Aydemir, eserlerin ardından şehrin farklı noktalarında da sergileneceğini duyurdu.

Dr. Cinisli'nin Vurgusu

Dr. Selim Cinisli, dünyada süregelen bir soykırımı hatırlatarak, "Vahşet bitmiyor. İnsanlar ölüyor ama bu vahşet devam ediyor. Biz burada kutlamalar yaparken, bir yerde insanlar hayatlarını kaybediyor" diyerek katılımcıları rahatsız etmek istediğini söyledi.

Katılımcılar ayrıca, 2025 Turizm Başkenti etkinlikleri kapsamındaki 'Erzurum' temalı fotoğraf sergisini de gezme fırsatı buldu.

Erzurum'da, Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri tarafından hazırlanan "Gazze: Bir Soykırım Anatomisi" konulu serginin açılışı gerçekleştirildi.

Erzurum'da, Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri tarafından hazırlanan "Gazze: Bir Soykırım Anatomisi" konulu serginin açılışı gerçekleştirildi.