Erzurum'da 'Gazze Hatıra Ormanı' Kuruldu: Filistin'e Umut Fidanları

Gazze Hatıra Ormanı ile Umut Fidanları Toprakla Buluştu

Erzurum'da, Filistin halkının yaşadığı acılara dikkat çekmek ve Gazze için kalıcı bir hatıra bırakmak amacıyla Atatürk Üniversitesi’nde "Gazze Hatıra Ormanı" oluşturuldu.

Fidanlar Toprakla Buluştu

Üniversitenin Kudüs Çalışmaları ve Araştırma Merkezi ile İlahiyat Fakültesi Nihavend Musiki Kulübü iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte, Gıda ve Hayvancılık Uygulama ve Araştırma Merkezi mevkisinde ilk fidanlar toprakla buluşturuldu.

Rektör Hacımüftüoğlu'ndan Önemli Mesajlar

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, etkinlikteki konuşmasında Gazze Hatıra Ormanı’nın yalnızca bir çevre projesi değil, aynı zamanda bir vicdan projesi olduğunu vurguladı. Hacımüftüoğlu, "Bugün burada dikilen her fidan, savaşın kararttığı bir coğrafyada yeniden filizlenen hayatın, umudun ve barışın temsilidir" diyerek, üniversitenin insanlığın ortak değerlerini savunmadaki kararlılığını ortaya koydu.

Dayanışmanın Sesi Yükseliyor

Kudüs Çalışmaları ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. İsmail Altun ise etkinlikte, "Bugün burada sadece bir fidan dikmiyoruz. Aynı zamanda Gazze’de yaşanan yıkıma karşı insanlığın, vicdanın ve dayanışmanın sesini yükseltiyoruz. Her bir fidan, Filistinli çocukların yarınlara olan umudu, bizlerin ise sorumluluğudur" şeklinde konuştu.

Umudun ve Acının Bir Arada Yaşandığı Anlar

Etkinlik, Nihavend Musiki Kulübü’nün duygusal ezgileriyle yapılırken, katılımcılara hem hüzünlü hem de umut dolu anlar yaşatıldı. Öğrenciler, diktikleri fidanların yanında Filistinli kardeşlerine dualar etti.

Katılımcılar Arasında Dikkat Çeken İsimler

Programa, Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir, Nihavend Musiki Kulübü Danışmanı Öğretim Görevlisi Mustafa Özfidan, fakülte dekanları, üniversite personeli ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Erzurum'da, Filistin halkının yaşadığı acılara dikkati çekmek ve Gazze için kalıcı bir hatıra bırakmak amacıyla Atatürk Üniversitesi'nde (AÜ) "Gazze Hatıra Ormanı" alanı oluşturuldu. Üniversitesinin Kudüs Çalışmaları ve Araştırma Merkezi ile İlahiyat Fakültesi Nihavend Musiki Kulübü iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte, AÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu (sağda) fidan dikti.

Erzurum'da, Filistin halkının yaşadığı acılara dikkati çekmek ve Gazze için kalıcı bir hatıra bırakmak amacıyla Atatürk Üniversitesi'nde (AÜ) "Gazze Hatıra Ormanı" alanı oluşturuldu. Üniversitesinin Kudüs Çalışmaları ve Araştırma Merkezi ile İlahiyat Fakültesi Nihavend Musiki Kulübü iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte, AÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu (sağda) fidan dikti.