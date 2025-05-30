DOLAR
39,2 -0,33%
EURO
44,53 -0,01%
ALTIN
4.149,41 0,48%
BITCOIN
4.097.882,37 1,49%

Erzurum'da 'Gazze Hatıra Ormanı' Kuruldu: Filistin'e Umut Fidanları

Atatürk Üniversitesi'nde oluşturulan 'Gazze Hatıra Ormanı' ile Filistin halkının yaşadığı acılara dikkat çekildi.

Yayın Tarihi: 30.05.2025 21:37
Güncelleme Tarihi: 30.05.2025 21:37
Erzurum'da 'Gazze Hatıra Ormanı' Kuruldu: Filistin'e Umut Fidanları

Gazze Hatıra Ormanı ile Umut Fidanları Toprakla Buluştu

Erzurum'da, Filistin halkının yaşadığı acılara dikkat çekmek ve Gazze için kalıcı bir hatıra bırakmak amacıyla Atatürk Üniversitesi’nde "Gazze Hatıra Ormanı" oluşturuldu.

Fidanlar Toprakla Buluştu

Üniversitenin Kudüs Çalışmaları ve Araştırma Merkezi ile İlahiyat Fakültesi Nihavend Musiki Kulübü iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte, Gıda ve Hayvancılık Uygulama ve Araştırma Merkezi mevkisinde ilk fidanlar toprakla buluşturuldu.

Rektör Hacımüftüoğlu'ndan Önemli Mesajlar

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, etkinlikteki konuşmasında Gazze Hatıra Ormanı’nın yalnızca bir çevre projesi değil, aynı zamanda bir vicdan projesi olduğunu vurguladı. Hacımüftüoğlu, "Bugün burada dikilen her fidan, savaşın kararttığı bir coğrafyada yeniden filizlenen hayatın, umudun ve barışın temsilidir" diyerek, üniversitenin insanlığın ortak değerlerini savunmadaki kararlılığını ortaya koydu.

Dayanışmanın Sesi Yükseliyor

Kudüs Çalışmaları ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. İsmail Altun ise etkinlikte, "Bugün burada sadece bir fidan dikmiyoruz. Aynı zamanda Gazze’de yaşanan yıkıma karşı insanlığın, vicdanın ve dayanışmanın sesini yükseltiyoruz. Her bir fidan, Filistinli çocukların yarınlara olan umudu, bizlerin ise sorumluluğudur" şeklinde konuştu.

Umudun ve Acının Bir Arada Yaşandığı Anlar

Etkinlik, Nihavend Musiki Kulübü’nün duygusal ezgileriyle yapılırken, katılımcılara hem hüzünlü hem de umut dolu anlar yaşatıldı. Öğrenciler, diktikleri fidanların yanında Filistinli kardeşlerine dualar etti.

Katılımcılar Arasında Dikkat Çeken İsimler

Programa, Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir, Nihavend Musiki Kulübü Danışmanı Öğretim Görevlisi Mustafa Özfidan, fakülte dekanları, üniversite personeli ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Erzurum'da, Filistin halkının yaşadığı acılara dikkati çekmek ve Gazze için kalıcı bir hatıra...

Erzurum'da, Filistin halkının yaşadığı acılara dikkati çekmek ve Gazze için kalıcı bir hatıra bırakmak amacıyla Atatürk Üniversitesi'nde (AÜ) "Gazze Hatıra Ormanı" alanı oluşturuldu. Üniversitesinin Kudüs Çalışmaları ve Araştırma Merkezi ile İlahiyat Fakültesi Nihavend Musiki Kulübü iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte, AÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu (sağda) fidan dikti.

Erzurum'da, Filistin halkının yaşadığı acılara dikkati çekmek ve Gazze için kalıcı bir hatıra...

Erzurum'da, Filistin halkının yaşadığı acılara dikkati çekmek ve Gazze için kalıcı bir hatıra bırakmak amacıyla Atatürk Üniversitesi'nde (AÜ) "Gazze Hatıra Ormanı" alanı oluşturuldu. Üniversitesinin Kudüs Çalışmaları ve Araştırma Merkezi ile İlahiyat Fakültesi Nihavend Musiki Kulübü iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte, AÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu (sağda) fidan dikti.

İLGİLİ HABERLER

Asgari Ücrete Ara Zam Müjdesi: Merkez Bankası Başkanı Açıklamalarda Bulundu

Ankara'da Sağanak Yağış Uyarısı: Acil Önlem Alınması Gerekiyor

Denizli'de Tavas Belediyesi'nden Ücretsiz Diyetisyen Hizmeti

Eskişehir'de Kurban Bayramı İçin Ücretsiz Kesim Hizmeti Başlıyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sivas'ta Otomobil Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı
2
Burdur DoğaFest 2023: Yürüyüş ve Su Sporlarıyla Heyecan Dolu Başlangıç
3
Narin Güran Cinayeti Davasında Suçluları Kayırma Cezası: 12 Sanığa Hapis
4
İraz Yıldız, Hatay'da Muhteşem Bir Konser Verdi
5
Çorum'da İki Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı
6
Düzce'de Çerkez Sürgünü Anma Programı Düzenlendi
7
Denizli'de Aynı Aileden 3 Hırsızlık Zanlısı Tutuklandı

Emekliler 2025 Kurban Bayramı İkramiyeleri İçin Gün Sayıyor!

Denizli'de Tavas Belediyesi'nden Ücretsiz Diyetisyen Hizmeti

Adana'da Pazartesi Günü Hava Alarmı: Yağışlı Hava Geliyor

Ankara'da Sağanak Yağış Uyarısı: Acil Önlem Alınması Gerekiyor

Bursa'da %25 Maaş Artışı Müjdesi!

Hayvancılıkta Destek Müjdesi: 18.000 TL Ödeme ile Asgari Ücrete Ulaşılacak

Aile Yılı'nda Doğum Yardımında Yeni Gelişme: 5.000 TL Destek Başladı

Eskişehir'de Kurban Bayramı İçin Ücretsiz Kesim Hizmeti Başlıyor!

Antalya'da Bayram Öncesi Şehir İçi Ulaşımı Vuracak Zamlar Açıklandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan 5 İlde Önemli Arsa Satışı Fırsatı

Deprem Bölgesine Destek: Ödeme Tarihleri Uzatıldı

Asgari Ücrete Ara Zam Müjdesi: Merkez Bankası Başkanı Açıklamalarda Bulundu