Erzurum'da 'Geleceğin Işığı: Çocuk ve Ergen' Temalı Psikoloji Zirvesi Başladı

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Psikoloji Kulübü tarafından düzenlenen Psikoloji Zirvesi, bu yıl üçüncüsü ile 'Geleceğin Işığı: Çocuk ve Ergen' temasıyla başladı. Zirvenin açılış töreni, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, burada yaptığı konuşmada etkinliğin önemini vurgulayarak, zirveye katkı veren öğrencilere teşekkür etti. Çakmak, bu tür programların sürekliliğinin büyük bir değer taşıdığını dile getirdi. Ayrıca, belirlenen temanın anlamı üzerinde durarak, şu ifadeleri kullandı:

"Çocuklarımız ailelerin meyveleri. Gençlerimizi ülkemizin geleceği. Bu gibi programlarda kendinizi geliştirmeniz, ülkemiz ve insanlık için faydalı olmanız çok değerli. Bu programların buna katkıları büyük olacak."

Çakmak, yetişkinlerin günümüzdeki en büyük sorununun dinleme eksikliği olduğunu da belirtti. "Elbette tecrübe kıymetlidir. Gençler, büyüklerinizin deneyimlerinden yararlanmalısınız. Ama biz büyükler de deneyimlerimizi paylaşırken önce dinlemeyi öğrenmeliyiz," dedi.

Erzurum Teknik Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Oğuzhan Ekinci ise, zirvenin verimli geçeceğini ve katılımcılara farklı bakış açıları kazandıracağını ifade etti.

Ayrıca, zirve kapsamında köy okullarındaki ilkokul çocuklarının çizdiği resimlerin yer aldığı bir serginin de açıldığı bildirildi. Programa, Erzurum Vali Yardımcısı Ahmet Özdemir, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Akarsu ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Zirve, yarın İbrahim Erkal Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek tiyatro gösterisi, panel ve sunumlarla sona erecek.

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Psikoloji Kulübü tarafından bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen Psikoloji Zirvesi, "Geleceğin Işığı: Çocuk ve Ergen" teması ile başladı. Kentte iki gün sürecek zirvenin açılış programı Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, burada konuşma yaptı.

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Psikoloji Kulübü tarafından bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen Psikoloji Zirvesi, "Geleceğin Işığı: Çocuk ve Ergen" teması ile başladı. Kentte iki gün sürecek zirvenin açılış programı Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, burada konuşma yaptı.