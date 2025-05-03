DOLAR
38,54 -0,02%
EURO
43,62 0,13%
ALTIN
4.016,84 0%
BITCOIN
3.696.005,26 1,16%

Erzurum'da 'Geleceğin Işığı: Çocuk ve Ergen' Temalı Psikoloji Zirvesi Başladı

Erzurum'da, 'Geleceğin Işığı: Çocuk ve Ergen' temasıyla Psikoloji Zirvesi gerçekleştiriliyor.

Yayın Tarihi: 03.05.2025 12:56
Güncelleme Tarihi: 03.05.2025 12:56
Erzurum'da 'Geleceğin Işığı: Çocuk ve Ergen' Temalı Psikoloji Zirvesi Başladı

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Psikoloji Kulübü tarafından düzenlenen Psikoloji Zirvesi, bu yıl üçüncüsü ile 'Geleceğin Işığı: Çocuk ve Ergen' temasıyla başladı. Zirvenin açılış töreni, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, burada yaptığı konuşmada etkinliğin önemini vurgulayarak, zirveye katkı veren öğrencilere teşekkür etti. Çakmak, bu tür programların sürekliliğinin büyük bir değer taşıdığını dile getirdi. Ayrıca, belirlenen temanın anlamı üzerinde durarak, şu ifadeleri kullandı:

"Çocuklarımız ailelerin meyveleri. Gençlerimizi ülkemizin geleceği. Bu gibi programlarda kendinizi geliştirmeniz, ülkemiz ve insanlık için faydalı olmanız çok değerli. Bu programların buna katkıları büyük olacak."

Çakmak, yetişkinlerin günümüzdeki en büyük sorununun dinleme eksikliği olduğunu da belirtti. "Elbette tecrübe kıymetlidir. Gençler, büyüklerinizin deneyimlerinden yararlanmalısınız. Ama biz büyükler de deneyimlerimizi paylaşırken önce dinlemeyi öğrenmeliyiz," dedi.

Erzurum Teknik Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Oğuzhan Ekinci ise, zirvenin verimli geçeceğini ve katılımcılara farklı bakış açıları kazandıracağını ifade etti.

Ayrıca, zirve kapsamında köy okullarındaki ilkokul çocuklarının çizdiği resimlerin yer aldığı bir serginin de açıldığı bildirildi. Programa, Erzurum Vali Yardımcısı Ahmet Özdemir, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Akarsu ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Zirve, yarın İbrahim Erkal Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek tiyatro gösterisi, panel ve sunumlarla sona erecek.

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Psikoloji Kulübü tarafından bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen...

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Psikoloji Kulübü tarafından bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen Psikoloji Zirvesi, "Geleceğin Işığı: Çocuk ve Ergen" teması ile başladı. Kentte iki gün sürecek zirvenin açılış programı Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, burada konuşma yaptı.

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Psikoloji Kulübü tarafından bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen...

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Psikoloji Kulübü tarafından bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen Psikoloji Zirvesi, "Geleceğin Işığı: Çocuk ve Ergen" teması ile başladı. Kentte iki gün sürecek zirvenin açılış programı Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, burada konuşma yaptı.

İLGİLİ HABERLER

Sağlık Bakanlığı 19.000 Personel Alacak: Müjdeyi Bakan Memişoğlu Verdi

Ankara'da Çiftçilere Tarihi Hibe Desteği!

Niğde'den Eğitim Çalışanlarına 90.000 TL'lik Promosyon Müjdesi!

İzmir Gençlik Fabrikası: Lise Mezunları İçin Ücretsiz Eğitim Fırsatı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC'de Resmi Ziyaret Gerçekleştirdi
2
İstanbul'da 'Afrikalı Çözümler' Paneli: Afrika'nın Kendi Çözümleri Vurgulandı
3
Sağlık Bakanlığı 19.000 Personel Alacak: Müjdeyi Bakan Memişoğlu Verdi
4
Gazze'de Ateşkes Görüşmeleri Washington'da Başlıyor
5
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muhalefete Sert Eleştiri: Atatürkçülük Maskesi Kullanıyorlar
6
Tuğgeneral Gemalmaz, Anadolu Ajansı’nın Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı
7
Zonguldak'ta Freni Boşalan Midibüs Park Halindeki Araçlara Çarparak Devrildi

SGK'dan Evlenecek Kızlara 12 Aylık Maaş Desteği

Bolu'da Su Faturalarına Yüzde 50 Fark Desteği: Lüks Konutlar Daha Fazla Ödeyecek

Bucak'ta Ücretsiz Tıraş Hizmeti ile Evde Destek Programı Başlatıldı

Eskişehir'de Ücretsiz Ulaşım Dönemi Başlıyor!

Niğde'den Eğitim Çalışanlarına 90.000 TL'lik Promosyon Müjdesi!

İzmir Gençlik Fabrikası: Lise Mezunları İçin Ücretsiz Eğitim Fırsatı!

TOKİ'den 35 İl İçin Konut Müjdesi: 50.000 TL ile Başlayın

SGK'dan Emeklilere Çifte Zam Müjdesi!

Sağlık Bakanlığı 19.000 Personel Alacak: Müjdeyi Bakan Memişoğlu Verdi

Meteoroloji 16 İle Sarı Alarm Verdi: Kuvvetli Yağış, Fırtına ve Toz Taşınımı Uyarısı

Ankara'da Çiftçilere Tarihi Hibe Desteği!

Antalya'da Ekmek Fiyatları Düşüşe Geçti: 6 TL'ye İndi