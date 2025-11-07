Erzurum'da Geleneksel El Sanatları İçin Yeni İş Birliği ve Eğitimler Başlıyor

TOBB Erzurum öncülüğünde geleneksel el sanatları ve girişimcilik eğitimleri 17 Kasım 2025’te başlıyor; katılımcılar sertifika ve KOSGEB başvurusu hakkı kazanacak.

Yeni iş birliğiyle geleneksel el sanatlarına destek

TOBB Erzurum Genç Girişimciler Kurulu Başkanı ve ETSO Meclis Üyesi İsmail Suci, Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı M. Kübra Alioğulları ile Taş Mağazaları Koruma, El Sanatları, Değerli Metalleri Tanıtma ve Yaşatma Derneği Başkanı Hakan Tazegül önemli bir iş birliği protokolü imzaladı. Protokolün amacı, geleneksel el sanatlarını yaşatmak ve girişimciliği desteklemek olarak açıklandı.

Eğitimlerin kapsamı ve takvimi

Protokol kapsamında verilecek eğitimler 17 Kasım 2025 tarihinde başlayacak ve 14 Nisan 2026 tarihine kadar sürecek. Kurslarda Doküm, Kalemkâr, Tel örgü, Tespih kakma, Takı tasarımı, Telkâri gibi birçok geleneksel sanat dalında usta işçiliğin incelikleri aktarılacak.

Sertifikasyon ve katılımcı avantajları

Eğitimlerin sonunda katılımcılara sertifika verilecek. Bu sertifikalar sayesinde kursiyerler, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı çıraklık eğitim merkezlerinden çıraklık belgesi alabilecek ve KOSGEB Girişimcilik Destek Programlarına başvuru hakkı elde edecekler.

Başvuru süreci

Programa başvuruların e-Devlet ve e-Yaygın MEB portalı üzerinden yapılabileceği bildirildi. İlgilenen adayların başvuru şartları ve tarihleri hakkında ilgili portallar üzerinden detaylı bilgi almaları öneriliyor.

Yerel girişimcilik ekosisteminin güçlendirilmesi ve kültürel mirasın korunmasına yönelik bu iş birliği, genç ve kadın girişimciler için yeni fırsatlar sunuyor.

