Erzurum'da Gelenekten Geleceğe Kış Oyunları Festivali Düzenlendi

Erzurum'da Gelenekten Geleceğe Kış Oyunları Festivali Coşkusu

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) tarafından, Erzurum'un "2025 Turizm Başkenti" ilan edilmesi nedeniyle düzenlenen Gelenekten Geleceğe Kış Oyunları Festivali, Çat ilçesinde gerçekleştirildi.

Festivalin Açılışında Coşkulu Anlar

Çat Kaymakamlığı ve EİT 2025 Turizm Başkenti Koordinatörlüğü iş birliği ile düzenlenen festivalde, "Üniversiteler Arası Kızak Yarışı" ve "Baba Oğul Kızak Yarışı" gibi çeşitli etkinlikler yer aldı. Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Erzurum bar ekibi, festivale renk katan bir gösteri sundu.

Kaymakam'dan Umut Verici Mesajlar

Kaymakam İrem Baha Yağan, festivalde yaptığı konuşmada, yıl boyunca düzenlenecek etkinliklerle bir araya gelmeyi hedeflediklerini belirtti. "Bir insanın yapabilecekleri, imkanları ve kabiliyetleriyle sınırlıdır. Çat'a, kurum müdürleri ve vatandaşlarla bir şeyler yapma umuduyla geldim. Bugün sizinle bunu başarmış durumdayım. Hepimiz kutlu bir coşku içerisindeyiz," dedi.

Festivalin hayırlı olmasını dileyen Yağan, "Bu festivalin, bu organizasyonun, kızak ve baba oğul yarışlarının yanı sıra snowboard tanıtımlarının, bundan sonraki yöresel festivallere de kapı aralamasını yüce Allah'tan niyaz ediyorum," ifadelerini kullandı.

Yarışmalar ve Yöresel Lezzetler

Festival kapsamındaki kızak yarışlarının ardından, birinci olan katılımcılara ödülleri takdim edildi. Kaymakam Yağan ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Yer, yöresel ürünlerin tanıtıldığı lezzet çadırı ve kış atölyesini gezdi. İlçeye özgü yöresel lezzet olan "Çat harmanı" kazanına malzeme ekleyen Yağan, program sonunda katılımcılarla birlikte halay çekerek festivalin coşkusunu paylaştı.

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) tarafından Erzurum'un "2025 Turizm Başkenti" ilan edilmesi kapsamında, Çat ilçesinde "Gelenekten Geleceğe Kış Oyunları Festivali" düzenlendi.

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) tarafından Erzurum'un "2025 Turizm Başkenti" ilan edilmesi kapsamında, Çat ilçesinde "Gelenekten Geleceğe Kış Oyunları Festivali" düzenlendi.