Erzurum'da 'Gülümseyen-Down Kafe' Açıldı

Erzurum'da 'Gülümseyen-Down Kafe' Törenle Açıldı

Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen "Gülümseyen Yüzler için Üretim ve İstihdam Projesi" kapsamında açılan "Gülümseyen-Down Kafe", zihinsel engelli bireylerin istihdamına kapı araladı.

Açılış Töreni Renkli Görüntülere Sahne Oldu

Kafenin açılısında, engelli bireylerin de yer aldığı mehteran takımı bir gösteri düzenledi. Açılışta, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, kafede çalışacak engelli bireylerle birlikte sahneye çıkarak önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Sekmen'den Yeni Yatırımlar Müjdesi

Başkan Sekmen, engelli bireylere yönelik yatırımlara değinerek, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün burada 'Gülümseyen-Down Kafe'yi açıyoruz. Burada 10 evladımız çalışacak ve kendi ekmeklerini kazanacaklar. İstiyorum ki, şehrimizdeki tüm engellilere iş imkanı sunalım. İşte bu insanlar, kendi gayretleriyle çalışabilecekleri bir ortamda yer almalı."

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Tarıkdaroğlu'ndan Destek Mesajı

Açılışta konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, kafenin Erzurum'a hayırlı olmasını diledi. Tarıkdaroğlu, engelli bireylerin sosyal hayata dahil olması için devrim niteliğinde projelerin hayata geçirildiğini vurguladı.

"Engelli bireylerin üretken ve özgüveni yüksek bireyler olması için istihdam artışını sağlamak bizim öncelikli hedefimizdir. Bugün, yaklaşık 70 bin engelli vatandaşımız kamu ve özel sektörde uygun kadrolara yerleştirildi."

Protokol Üyeleri Açılış Kurdelasını Kesti

Açılış konuşmalarının ardından protokol üyeleri tarafından kurdele kesimi gerçekleştirildi. Kafede çalışan zihinsel engelli bireyler, davetlilere ikramlarda bulundu.

Bu yeni girişimin, engelli bireylerin topluma kazandırılmasında önemli bir adım olduğu düşünülüyor.

Erzurum Büyükşehir Belediyesince otizmli ve down sendromlu bireylerin istihdam edildiği "Gülümseyen-Down Kafe" törenle açıldı.

Erzurum Büyükşehir Belediyesince otizmli ve down sendromlu bireylerin istihdam edildiği "Gülümseyen-Down Kafe" törenle açıldı.

Erzurum Büyükşehir Belediyesince otizmli ve down sendromlu bireylerin istihdam edildiği "Gülümseyen-Down Kafe" törenle açıldı.

Erzurum Büyükşehir Belediyesince otizmli ve down sendromlu bireylerin istihdam edildiği "Gülümseyen-Down Kafe" törenle açıldı.

Erzurum Büyükşehir Belediyesince otizmli ve down sendromlu bireylerin istihdam edildiği "Gülümseyen-Down Kafe" törenle açıldı.

Erzurum Büyükşehir Belediyesince otizmli ve down sendromlu bireylerin istihdam edildiği "Gülümseyen-Down Kafe" törenle açıldı.

Erzurum Büyükşehir Belediyesince otizmli ve down sendromlu bireylerin istihdam edildiği "Gülümseyen-Down Kafe" törenle açıldı.

Erzurum Büyükşehir Belediyesince otizmli ve down sendromlu bireylerin istihdam edildiği "Gülümseyen-Down Kafe" törenle açıldı.

Erzurum Büyükşehir Belediyesince otizmli ve down sendromlu bireylerin istihdam edildiği "Gülümseyen-Down Kafe" törenle açıldı.

Erzurum Büyükşehir Belediyesince otizmli ve down sendromlu bireylerin istihdam edildiği "Gülümseyen-Down Kafe" törenle açıldı.

Erzurum Büyükşehir Belediyesince otizmli ve down sendromlu bireylerin istihdam edildiği "Gülümseyen-Down Kafe" törenle açıldı.