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Erzurum'da Halk Otobüsü Yolcu Minibüsüne Çarptı: 4 Yaralı

Erzurum'da bir halk otobüsü, yolcu minibüsüne çarptı. Kazada 4 kişi yaralandı, yaralıların durumu stabil.

Yayın Tarihi: 07.02.2025 15:02
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 15:16
Erzurum'da Halk Otobüsü Yolcu Minibüsüne Çarptı: 4 Yaralı

Erzurum'da Kaza: 4 Kişi Yaralandı

Erzurum'un Rabiana Mahallesi'nde meydana gelen kazada, özel halk otobüsü yolcu minibüsüne çarptı. Olay, Kars Kapı Caddesi'ndeki kavşakta gerçekleşti.

Kaza, Hüsamettin Ö. yönetimindeki 25 M 0079 plakalı yolcu minibüsüne, Rahmi S. tarafından sürülen 25 H 0009 plakalı özel halk otobüsünün yandan çarpması sonucu oluştu.

Kaza sonrasında minibüsün camlarının parçalanmasıyla birlikte, araçta bulunan yolculardan Zeynep A. (23), Mehmet Emin G. (56), Nevriye G. (57) ve Veysel D. (19) yaralandı.

Olay yerine ihbar üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanedeki kontrollerde, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Erzurum'da özel halk otobüsünün, yolcu minibüsüne yandan çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. İhbar...

Erzurum'da özel halk otobüsünün, yolcu minibüsüne yandan çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Erzurum'da özel halk otobüsünün, yolcu minibüsüne yandan çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. İhbar...

Erzurum'da özel halk otobüsünün, yolcu minibüsüne yandan çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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