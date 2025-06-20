Erzurum'da Halk Pazarı İle Fiyatlar Çakıldı!

Son dönemde artan hayat pahalılığı ve fahiş gıda fiyatları nedeniyle cüzdanı giderek hafifleyen vatandaşa müjdeli haber Erzurum'dan geldi. Erzurum Büyükşehir Belediyesi, kâr etmeyi değil, halka hizmet etmeyi hedefleyen devrim niteliğindeki "Halk Pazarı" projesiyle piyasalara adeta neşteri vurdu. Bu destek projesi, vatandaşların temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine ulaşmasını sağlarken, ildeki zincir marketleri zor durumda bırakma potansiyelini taşıyor.

Halk Pazarı'nın başarısının ardındaki sır, ticari kaygılardan tamamen arındırılmış olması. Erzurum Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, projenin temel amacının vatandaşların bütçesini sarsmadan, sağlıklı ve güvenilir ürünlere erişim sağlamak olduğunu belirtiyor. Kâr amacı gütmeyen bu yapı, maliyetine yakın satışlar yaparak piyasada doğal bir regülatör görevi üstleniyor.

Mahalle Mahalle Açılması Bekleniyor

Projenin başarısı, rakamlarla ve vatandaşın teveccühüyle kanıtlanıyor. İlk olarak Gürcükapı semtinde kapılarını açan Halk Pazarı, gördüğü yoğun ilgi üzerine ikinci şubesini Yıldızkent'te hizmete sundu. Ancak talep, durmadı. Belediye yetkilileri, "Hemşehrilerimizden gelen 'Bizim mahallemize de açılsın' talepleri doğrultusunda üçüncü şubemizi önümüzdeki hafta Çukurevler mevkiinde açıyoruz" diyerek müjdeyi verdi. Belediyenin nihai hedefi, Erzurum'un her mahallesine bir Halk Pazarı kazandırarak bu hizmet ağını tüm kente yaymak.

Ürün Kalitesi ve Güvenilirliği

Halk Pazarı'nı benzerlerinden ayıran tek özellik uygun fiyatları değil. Raflarda yer alan ürünlerin niteliği de büyük bir hassasiyetle belirleniyor. Marketlerde satılan et ürünlerinin tamamı, belediyeye ait hayvan pazarında, veteriner kontrolünde ve hijyenik koşullarda kesimi yapılan yüzde 100 yerli hayvanlardan temin ediliyor. Bu sayede vatandaşın sofrasına hem sağlıklı hem de kaynağı belli, güvenilir gıda ulaşıyor.

Ayrıca, belediye tarafından yapılan açıklamada, "Marketlerimizde ulusal ve uluslararası boykot kararı alınmış ürünlere kesinlikle yer verilmemektedir. Erzurum halkının hassasiyetine saygı gösteriyor, raflarımızı bu doğrultuda şekillendiriyoruz" ifadeleri kullanıldı.