DOLAR
39,68 0,13%
EURO
45,73 0,67%
ALTIN
4.271,88 0,32%
BITCOIN
4.217.788,71 -1,98%

Erzurum'da Halk Pazarı İle Fiyatlar Çakıldı!

Erzurum'da açılan Halk Pazarı, gıda fiyatlarını düşürerek zincir marketleri zor durumda bıraktı.

Yayın Tarihi: 20.06.2025 10:42
Güncelleme Tarihi: 20.06.2025 10:42
Erzurum'da Halk Pazarı İle Fiyatlar Çakıldı!

Son dönemde artan hayat pahalılığı ve fahiş gıda fiyatları nedeniyle cüzdanı giderek hafifleyen vatandaşa müjdeli haber Erzurum'dan geldi. Erzurum Büyükşehir Belediyesi, kâr etmeyi değil, halka hizmet etmeyi hedefleyen devrim niteliğindeki "Halk Pazarı" projesiyle piyasalara adeta neşteri vurdu. Bu destek projesi, vatandaşların temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine ulaşmasını sağlarken, ildeki zincir marketleri zor durumda bırakma potansiyelini taşıyor.

Halk Pazarı'nın başarısının ardındaki sır, ticari kaygılardan tamamen arındırılmış olması. Erzurum Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, projenin temel amacının vatandaşların bütçesini sarsmadan, sağlıklı ve güvenilir ürünlere erişim sağlamak olduğunu belirtiyor. Kâr amacı gütmeyen bu yapı, maliyetine yakın satışlar yaparak piyasada doğal bir regülatör görevi üstleniyor.

Erzurum'da Halk Pazarı İle Fiyatlar Çakıldı!

Mahalle Mahalle Açılması Bekleniyor

Projenin başarısı, rakamlarla ve vatandaşın teveccühüyle kanıtlanıyor. İlk olarak Gürcükapı semtinde kapılarını açan Halk Pazarı, gördüğü yoğun ilgi üzerine ikinci şubesini Yıldızkent'te hizmete sundu. Ancak talep, durmadı. Belediye yetkilileri, "Hemşehrilerimizden gelen 'Bizim mahallemize de açılsın' talepleri doğrultusunda üçüncü şubemizi önümüzdeki hafta Çukurevler mevkiinde açıyoruz" diyerek müjdeyi verdi. Belediyenin nihai hedefi, Erzurum'un her mahallesine bir Halk Pazarı kazandırarak bu hizmet ağını tüm kente yaymak.

Ürün Kalitesi ve Güvenilirliği

Halk Pazarı'nı benzerlerinden ayıran tek özellik uygun fiyatları değil. Raflarda yer alan ürünlerin niteliği de büyük bir hassasiyetle belirleniyor. Marketlerde satılan et ürünlerinin tamamı, belediyeye ait hayvan pazarında, veteriner kontrolünde ve hijyenik koşullarda kesimi yapılan yüzde 100 yerli hayvanlardan temin ediliyor. Bu sayede vatandaşın sofrasına hem sağlıklı hem de kaynağı belli, güvenilir gıda ulaşıyor.

Ayrıca, belediye tarafından yapılan açıklamada, "Marketlerimizde ulusal ve uluslararası boykot kararı alınmış ürünlere kesinlikle yer verilmemektedir. Erzurum halkının hassasiyetine saygı gösteriyor, raflarımızı bu doğrultuda şekillendiriyoruz" ifadeleri kullanıldı.

İLGİLİ HABERLER

Gaziantep'te Dar Gelirli Ailelere Fatura Desteği Müjdesi

2025 ÖTV Muafiyeti: Şartlar ve Limitler Değişti

TAB Gıda'dan 5 Bin Yeni İstihdam Müjdesi!

Yüzyılın Şoku: Akaryakıta Dev Zam Geliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Konya'da Nitelikli Dolandırıcılık Operasyonunda 8 Tutuklama
2
Mersin'de 23 Kilo Skunk Ele Geçirildi: 3 Zanlı Tutuklandı
3
Adana'da 3 Bin Litre Kaçak Etil Alkol Ele Geçirildi
4
74 Yıl Sonra Bulunan Şehit Piyade Er Mehmet Çağlar'ın Künyesi Ailesine Teslim Edildi
5
Trakya'da Öğrenciler Karne Heyecanı Yaşadı
6
Otel Rezervasyonu İptali: Avukatın Zaferi
7
İspanya'da Sel Felaketi: Şiddetli Yağışlar Almeria'yı Vurdu

Erzurum'da Halk Pazarı İle Fiyatlar Çakıldı!

Yüzyılın Şoku: Akaryakıta Dev Zam Geliyor

Türkiye Genelinde Ücretsiz Wi-Fi Hizmeti!

TAB Gıda'dan 5 Bin Yeni İstihdam Müjdesi!

Denizli'de Ücretsiz Spor Okulları Yaz Dönemine Hazır!

2025 ÖTV Muafiyeti: Şartlar ve Limitler Değişti

Sağlık Ocaklarından Artık Paralı Rapor Başvurusu

Coca-Cola'nın Topo Chico Maden Suyu Ürünlerinde Bakteri Tehlikesi!

TOKİ'den Şok Fırsatlar: 41 İlde Arsa Satışı Başladı!

Meteoroloji’den 25 İle Çifte Alarm: Hava Durumu Raporu Açıklandı

Bolu’da Toplu Taşıma Ücretlerine Yüzde 33 Zam! Öğrenciler Ayağa Kalktı

Gaziantep'te Dar Gelirli Ailelere Fatura Desteği Müjdesi