Erzurum'da Hekimler Gazze İçin Yürüdü

Erzurum’da sağlık camiası, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla 85. yürüyüşünü gerçekleştirdi. Kent merkezindeki Lalapaşa Cami önünde toplanan hekimler ve tıp fakültesi öğrencileri, Türk, Filistin ve Doğu Türkistan bayrakları eşliğinde yürüyüşe katıldı.

Grup adına açıklama yapan Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi öğrencisi Mehmet Şan, 85 haftadır bu eylemi sürdürdüklerini vurguladı. Şan, yürüyüşün her hafta yapılmasının bir alışkanlık değil, bir Ahit olarak görüldüğünü söyledi. “Bu zulüm, sadece Gazzelilere yapılmadı. Bu, insan olmayı unutturma çabasıdır” diyerek, duruşlarının önemine dikkat çekti.

Mehmet Şan, sözlerine şöyle devam etti: “Eğer biz susarsak, sadece Filistinlilerin değil, insanlığın mezarına da bir kürek toprak atmış oluruz. Bu meydan, bir çığlığın yankı bulduğu yerdir. Bu meydan, zillete başkaldırdığımız yerdir. Bugün sadece Filistin için değil, Doğu Türkistan, Arakan, Yemen gibi yerlerdeki sessiz çığlıklar için de buradayız. Biz, sadece Siyonizme değil, onunla iş birliği yapan ikiyüzlü devletlere de karşıyız.”

Erzurum'da hekim ve sağlıkçılar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve zulme dikkati çekmek amacıyla 85'inci haftada da yürüyüş gerçekleştirdi. ​​​​​​

Erzurum'da hekim ve sağlıkçılar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve zulme dikkati çekmek amacıyla 85'inci haftada da yürüyüş gerçekleştirdi. ​​​​​​