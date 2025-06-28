DOLAR
39,84 0%
EURO
46,74 0%
ALTIN
4.197,3 0%
BITCOIN
4.273.868,18 -0,07%

Erzurum'da Hekimler Gazze İçin Yürüdü

Erzurum'da hekimler, Gazze'ye yönelik saldırıları protesto etmek için 85. haftada yürüyüş düzenledi ve zulme dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 28.06.2025 19:25
Güncelleme Tarihi: 28.06.2025 19:25
Erzurum'da Hekimler Gazze İçin Yürüdü

Erzurum’da sağlık camiası, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla 85. yürüyüşünü gerçekleştirdi. Kent merkezindeki Lalapaşa Cami önünde toplanan hekimler ve tıp fakültesi öğrencileri, Türk, Filistin ve Doğu Türkistan bayrakları eşliğinde yürüyüşe katıldı.

Grup adına açıklama yapan Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi öğrencisi Mehmet Şan, 85 haftadır bu eylemi sürdürdüklerini vurguladı. Şan, yürüyüşün her hafta yapılmasının bir alışkanlık değil, bir Ahit olarak görüldüğünü söyledi. “Bu zulüm, sadece Gazzelilere yapılmadı. Bu, insan olmayı unutturma çabasıdır” diyerek, duruşlarının önemine dikkat çekti.

Mehmet Şan, sözlerine şöyle devam etti: “Eğer biz susarsak, sadece Filistinlilerin değil, insanlığın mezarına da bir kürek toprak atmış oluruz. Bu meydan, bir çığlığın yankı bulduğu yerdir. Bu meydan, zillete başkaldırdığımız yerdir. Bugün sadece Filistin için değil, Doğu Türkistan, Arakan, Yemen gibi yerlerdeki sessiz çığlıklar için de buradayız. Biz, sadece Siyonizme değil, onunla iş birliği yapan ikiyüzlü devletlere de karşıyız.”

Erzurum'da hekim ve sağlıkçılar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve zulme...

Erzurum'da hekim ve sağlıkçılar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve zulme dikkati çekmek amacıyla 85'inci haftada da yürüyüş gerçekleştirdi. ​​​​​​

Erzurum'da hekim ve sağlıkçılar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve zulme...

Erzurum'da hekim ve sağlıkçılar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve zulme dikkati çekmek amacıyla 85'inci haftada da yürüyüş gerçekleştirdi. ​​​​​​

İLGİLİ HABERLER

Finansbank'tan Rekor Hamle: Günlük Para Çekme Limiti 50.000 TL!

Emeklilere Temmuz Şoku: Beklentiler Bitti mi?

İstanbul'da Deprem Alarmı: Sanayi Tesisleri Anadolu'ya Taşınıyor!

Seyahatsever 2025 Başvuruları Ne Zaman Başlayacak? Ücretsiz Türkiye Turu Fırsatı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çankırı'da Tıra Çarpan Araçta 5 Özel Harekat Kursiyerinden 2'si Hayatını Kaybetti
2
Kars'ta Kızıl Sincaplar Millet Bahçesini Canlandırdı
3
Mersin'de Ağız ve Diş Sağlığına Dikkat Çeken 'Bilim Kafe' Etkinliği Düzenlendi
4
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: 'Dünyanın Gidişatında Güçlü Bir Rol Oynayacağız'
5
Filistin Mücadelesinin Meşruiyeti: İstanbul'da Önemli Rapor Tanıtıldı
6
Muş Valisi Çakır, Doğaseverlerle Yürüyüşte Buluştu
7
İstanbul'da Hastanede Haksız Kazanç Sağlayan 11 Zanlı Yakalandı

TOKİ'den Kiralık Ev Müjdesi: Başvurular Ne Zaman Başlıyor?

Finansbank'tan Rekor Hamle: Günlük Para Çekme Limiti 50.000 TL!

Ankara'da Ücretsiz Ulaşım Desteği: Hafta Sonu Karar açıklandı

İzmir'de Emekçilere Gece Gece Yüzde 30 Zam

Karadeniz'de Denize Giriş Yasaklandı: Tatilciler Dikkat!

Yaz Ortasında Kar Yağışı Uyarısı: Meteoroloji'den Şaşırtan Açıklama

Seyahatsever 2025 Başvuruları Ne Zaman Başlayacak? Ücretsiz Türkiye Turu Fırsatı!

Temmuz Ayında Maaş ve Sosyal Yardım Zamları Bekleniyor

İstanbul'da Deprem Alarmı: Sanayi Tesisleri Anadolu'ya Taşınıyor!

Kadın Girişimcilere Sıfır Faizli 1 Milyon TL Kredi Desteği!

Akkışla'da Ücretsiz Yaz Spor Kursu Seferberliği!

Emeklilere Temmuz Şoku: Beklentiler Bitti mi?