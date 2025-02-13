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Erzurum'da Horoz Dövüştüren 3 Kişiye 31 Bin Lira Ceza

Erzurum'un Uzundere ilçesinde horoz dövüştüren 3 kişiye, toplam 31 bin 155 lira ceza kesildi.

Yayın Tarihi: 13.02.2025 14:01
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 14:05
Erzurum'da Horoz Dövüştüren 3 Kişiye 31 Bin Lira Ceza

Erzurum'da Horoz Dövüştürenlere Büyük Ceza

Erzurum'un Uzundere ilçesinde, horoz dövüştürdükleri belirlenen 3 kişi, düdük çarpan jandarma tarafından yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden horoz dövüşü etkinliğine dair video ve fotoğraflar paylaştıklarını tespit etti.

Jandarma Suç Araştırma (JASAT) ve Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) timlerinin gerçekleştirdiği operasyonda, bu kişilere, Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan toplamda 31 bin 155 lira ceza uygulandı.

Operasyon kapsamında, ele geçirilen 15 horoz ise Uzundere İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Bu olay, hayvan haklarına yönelik ihlallerin ciddiyetini bir kez daha gözler önüne serdi.

Erzurum'un Uzundere ilçesinde horoz dövüştürdükleri tespit edilen 3 kişiye 31 bin 155 lira ceza...

Erzurum'un Uzundere ilçesinde horoz dövüştürdükleri tespit edilen 3 kişiye 31 bin 155 lira ceza kesildi. Aramalarda ele geçirilen 15 horoz ise Uzundere İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Erzurum'un Uzundere ilçesinde horoz dövüştürdükleri tespit edilen 3 kişiye 31 bin 155 lira ceza...

Erzurum'un Uzundere ilçesinde horoz dövüştürdükleri tespit edilen 3 kişiye 31 bin 155 lira ceza kesildi. Aramalarda ele geçirilen 15 horoz ise Uzundere İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

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