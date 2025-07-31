Erzurum'da İlk Kez Düzenlenen Kahvaltı Festivali Büyük İlgi Gördü

Gastronomi şehri Erzurum'da, ilk kez gerçekleştirilen Kahvaltı Festivali, geniş bir katılımla düzenlendi. UNESCO Türkiye Milli Komisyonu, Erzurum Ticaret Borsası, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Ticaret İl Müdürlüğü iş birliğiyle Havuzbaşı Kent Meydanı'nda gerçekleşen festivalde, zengin yöresel lezzetler vatandaşlara ikram edildi.

Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Erzurum Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı ile Bar ekibinin gösterisi etkinliğe renk kattı. UNESCO Milli Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Öcal Oğuz, törende yaptığı konuşmada UNESCO’nun 1945 yılında kurulduğunu ve amacının insanları aydınlatmak olduğunu ifade etti.

Prof. Oğuz, Erzurum’un UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’ndaki yerini vurgulayarak, “Erzurum gibi tarihi ve kültürel bir şehrin uluslararası düzeyde daha fazla tanıtılmasını arzu ediyoruz.” dedi.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, şehrin mutfağının yalnızca yemek kültürü değil, aynı zamanda kimlik ve aidiyet açısından da büyük bir öneme sahip olduğunu belirtti. Sekmen, Erzurum'un 100'e yakın tescilli yemeği bulunduğunu ve gastronomi alanında yeni bir kitap çalışması içinde olduklarını aktardı.

Antalya Belek Üniversitesi Rektör Yardımcısı Oğuz Özyaral, ülke genelindeki orman yangınlarına dikkat çekerek, “Ülkemiz yanmasın, yüreğimiz yanmasın.” ifadelerini kullandı.

Etkinlikte, Yakutiye Kaymakamı Tuncay Kaldırım, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, MHP İl Başkan Vekili Cihan Aksakal ve diğer yetkililer de söz aldı. Festivalin sonunda, katılımcılara plaketler ve hediyeler verildi.

Festival alanında kadın kooperatifleri ve sponsor işletmeler tarafından oluşturulan stantlarda çeşitli yöresel kahvaltılıklar sunularak, katılımcılara keyifli bir deneyim yaşatıldı.

UNESCO'nun "Yaratıcı Şehirler Ağı Ulusal Listesi"nde bulunan Erzurum'da, "Kahvaltı Festivali" gerçekleştirildi.

UNESCO'nun "Yaratıcı Şehirler Ağı Ulusal Listesi"nde bulunan Erzurum'da, "Kahvaltı Festivali" gerçekleştirildi.