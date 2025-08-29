DOLAR
Erzurum'da iş yeri kurşunlama: Zanlılardan biri tutuklandı

Erzurum Palandöken'de bir iş yerinin kurşunlanması soruşturmasında gözaltına alınan iki zanlıdan R.Ç. tutuklandı; M.Ç. adli kontrolle serbest bırakıldı.

Palandöken'de soruşturma ve yakalama

Erzurum'un Palandöken ilçesinde meydana gelen bir iş yerinin kurşunlanmasına ilişkin yürütülen soruşturmada, gözaltına alınan iki zanlıdan biri tutuklandı.

Soruşturma kapsamında, olayın yaşandığı Adnan Menderes Mahallesi ve çevresinde çalışma yapan ekipler, şüpheliler R.Ç. (30) ve M.Ç. (53)'yi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan R.Ç. tutuklanırken, M.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, Çat Yolu Caddesi'nde 26 Ağustos'ta gerçekleşmiş; saldırıda iş yerinin üzerindeki evin camları da isabet almıştı.

