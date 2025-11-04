Erzurum'da Jandarma Narkotik Operasyonu: 12 Tutuklama

Erzurum'da Jandarma Narkotik Operasyonu
Erzurum İl Jandarma Komutanlığı, 1-31 Ekim 2025 tarihleri arasında narkotik suçlarının önlenmesine yönelik operasyonlarını yoğunlaştırdı.
Operasyon Detayları
Yürütülen çalışmalarda ele geçirilen maddeler arasında 16 gram kokain, 6 gram metamfetamin, 398 gram kubar esrar, 531 gram sentetik kannobinoid/bonzai maddesi ve 18 adet lyrca bulunuyor.
Operasyonlar kapsamında toplam 32 şahıs hakkında adli işlem yapılmış, bu kişilerden 12 şahıs çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanmıştır.
Açıklama
"Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca narkotik suç olaylarının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar, vatandaşlarımızdan aldığımız güçle aralıksız olarak sürdürülecektir" denildi.
