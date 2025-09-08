Erzurum'da Kaburga Kırığı Tespit Edilen Kadının Şüpheli Ölümü

Hastanede 5 günlük tedavinin ardından yaşamını yitirdi

Aziziye ilçesi Ilıca Mahallesi Esmani Bey Sokak'ta ikamet eden Hesna Turgay (65), göğüs ağrısı şikayetiyle 3 Eylül'de Erzurum Şehir Hastanesi'ne başvurdu.

Yapılan kontrollerde kaburgasında kırık olduğu ve ciğerinin su topladığı tespit edilen Turgay, 5 gün sonra hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, vücudundaki kırık bulguları nedeniyle şüpheli olarak kaydedildi. Turgay'ın cenazesi, otopsi için Erzurum Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

Polis ekipleri, Turgay'ın ikamet ettiği evde inceleme yaptı. Turgay'ın oğlu ile yaşadığı öğrenildi.