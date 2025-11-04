Erzurum'da Kadın Cinayeti: Nermin Tirit Dualarla Uğurlandı

Olay ve yargı süreci

Erzurum'da, 2023 yılında çalışanı Nermin Tirit'i bıçakla ağır şekilde yaralayan Salih Aybaş, iki yıl sonra bu kez silahla kadınları hedef alarak ölümle sonuçlanan bir olaya imza attı.

Erzurum 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Salih Aybaş, mahkemece ’kadına yönelik şiddet’, ’kasten öldürmeye teşebbüs’ ve ’tehdit’ suçlarından 12,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Hükümlü, Erzurum Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan 23.10.2025 tarihinde saat 10.00'da 11 günlük yasal izin ile ayrıldı.

Cezaevinden izinli çıktı, izninin son gününde dehşet

İlgili ceza infaz kurumu tarafından izne ayrıldığı hususu Cumhuriyet Başsavcılığı ve Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne bildirildi. Kolluk birimleri de 22.10.2025 tarihinde bu bilgiyi, daha sonra katledilen Nermin Tirit'e iletti. Tirit, kolluk birimlerine herhangi bir tedbir talebinde bulunmadığını bildirdi.

11 günlük izinin bitiminde, hükümlünün ceza infaz kurumuna 03.11.2025 tarihinde saat 10.00'da teslim olması gerekiyordu. Ancak izninin son gününde, saat 07.30 sıralarında işe gitmek için evinden çıkan Nermin Tirit'in karşısına çıkan Salih Aybaş, yanında bulunan tabancayla üç el ateş etti. Nermin Tirit, olay yerinde hayatını kaybetti.

Olayın ardından Salih Aybaş tabancayı göğsüne dayayarak tetiği çekti ve intihar etti. Olay yeri inceleme işlemlerinin tamamlanmasının ardından her iki cenaze de otopsi için Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

Gözyaşı ve dualarla uğurlandı

Nermin Tirit'in cenazesi, Erzurum'un Uzundere ilçesi Pehlivanlı Mahallesi Şehit Mehmet Kesin Mezarlığı'na getirildi. Cenaze namazı sırasında baba Nihat Tirit ayakta durmakta güçlük çekti ve gözyaşlarına hakim olamadı.

Cenaze törenine Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Tirit ailesi, mesai arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Dualar eşliğinde toprağa verilen kadının vedası, köy halkı arasında derin üzüntüye yol açtı.

NERMİN TİRİT SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI