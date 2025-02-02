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Erzurum'da Kar Üstünde Mahalli At Yarışı Heyecanı

Erzurum'da düzenlenen "mahalli at yarışı" soğuk havaya rağmen büyük ilgi gördü. 12 at, 1800 metrelik parkuru kıyasıya yarıştırdı.

Yayın Tarihi: 02.02.2025 14:43
Güncelleme Tarihi: 02.02.2025 15:11
Erzurum'da Kar Üstünde Mahalli At Yarışı Heyecanı

Erzurum'da Kar Üstünde Mahalli At Yarışı Düzenlendi

Erzurum'da, soğuk havaya rağmen vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği mahalli at yarışı gerçekleştirildi. Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu tarafından düzenlenen bu geleneksel etkinlikte, kar üstünde 12 at mücadele etti.

Yarışmanın Detayları

Yakutiye ilçesindeki bir arazide yapılan yarışlarda, katılımcı atlar bin 800 metre parkuru tamamlamak için kıyasıya bir yarış sergiledi. Zaman zaman kazaların da yaşandığı yarış, Aziziye Atlı Şengel Atlı Spor Kulübü'nden Enes Murat Aksakal'ın sahibi olduğu "Şanslı" adlı atın zaferiyle sonuçlandı.

Ödül Töreni ve Vatandaşların Katılımı

Dereceye giren atlara, davul-zurna eşliğinde kupa ve ödüller verildi. Yarışmayı Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, MHP Erzurum İl Başkanı Adem Yurdagül ve çok sayıda vatandaş ilgiyle takip etti. Ödül töreninin ardından, katılımcılar atlarla hatıra fotoğrafları çekildi.

Kültürel Mirası Yaşatma Sözü

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Erzurum Temsilcisi Erdem Kara, mahalli at yarışlarının geçmişte sıkça yapıldığını ve pandemi ile depremler nedeniyle ara verildiğini belirtti. Kara, "Bu bizim kültürümüz. Geçmişte bu yarışlar her zaman yapılırdı. Biz inşallah bu kültürü yaşatacağız. Bundan sonra bu yarışlar geleneksel hale getirilecek." ifadelerini kullandı.

Erzurum'da 12 atın katılımıyla kar üstünde davullu-zurnalı "mahalli at yarışı" yapıldı....

Erzurum'da 12 atın katılımıyla kar üstünde davullu-zurnalı "mahalli at yarışı" yapıldı. Organizasyon Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu tarafından Yakutiye ilçesindeki bir arazide gerçekleştirildi.

Erzurum'da 12 atın katılımıyla kar üstünde davullu-zurnalı "mahalli at yarışı" yapıldı....

Erzurum'da 12 atın katılımıyla kar üstünde davullu-zurnalı "mahalli at yarışı" yapıldı. Organizasyon Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu tarafından Yakutiye ilçesindeki bir arazide gerçekleştirildi.

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