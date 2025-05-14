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Erzurum'da Kar Yağışı Trabzonspor Taraftarını Kara Saplanmaktan Kurtardı

Erzurum'un Aşkale ilçesinde Trabzonspor taraftarını taşıyan otobüs, jandarma tarafından yoğun kar yağışında kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 14.05.2025 14:10
Güncelleme Tarihi: 14.05.2025 14:10
Erzurum'da Kar Yağışı Trabzonspor Taraftarını Kara Saplanmaktan Kurtardı

Yoğun Kar Yağışı Trabzonspor Taraftarını Kara Sapladı

Erzurum'un Aşkale ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle, Trabzonspor taraftarını taşıyan bir otobüs kara saplandı. Otobüs, Ziraat Türkiye Kupası finalini izlemek için Trabzon'dan Gaziantep'e giden 35 yolcusuyla birlikte zor anlar yaşadı.

Jandarma Ekipleri Hızla Müdahale Etti

Olayın bildirimi üzerine, jandarma ve sağlık ekipleri hızla olay yerine intikal etti. Aşkale'nin Turaç ve Tepsicik Mahalleleri arasında bulunan yolda, kar nedeniyle kontrolden çıkan otobüs, çevredeki köylülerin traktörleriyle yapılan yardımlarla kurtarıldı.

Sağlık Durumları Kontrol Edildi

Ekipler tarafından gerçekleştirilen kontrollerde, Trabzonspor taraftarlarının sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi. Kurtarma işleminin ardından, yolcular güvenli bir şekilde yolculuklarına devam edebileceği sağlandı.

Jandarmadan İleri Tedbirler

Bölgedeki olumsuz hava şartlarına karşı jandarma, ilgili birimlerle koordinasyon kurarak gerekli tedbirleri artırdı. Böylece gelecekte benzer durumların yaşanmaması amacıyla hazırlıklar yapıldı.

Erzurum'un Aşkale ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle kara saplanan ve Trabzonspor taraftarını...

Erzurum'un Aşkale ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle kara saplanan ve Trabzonspor taraftarını taşıyan otobüs, jandarma ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden kurtarıldı.

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